Am morgigen Freitag feiern iPhone 15 und iPhone 15 Pro ihren Verkaufsstart (die Modelle können längst vorbestellt werden). Im Vorfeld hat Apple verschiedene Medienvertreter, YouTuber, Influencer und Co. mit einem Testgerät ausgestattet. Das Presseembargo ist am Dienstag ausgelaufen, so dass uns in dieser Woche erste Testberichte erreichen. Ein YouTuber hat beispielsweise ausprobiert, wie sich das iPhone 15 Pro als Spielekonsole schlägt.

YouTuber demonstriert „iPhone 15 Pro ist eine leistungsstarke Spielekonsole“

Beim iPhone 15 Pro setzt Apple auf den neuen A17 Pro Chip, der im Vergleich zum A16 Chip allerhand Verbesserungen mit sich bringt. Zunächst einmal handelt es sich um den ersten 3nm Chip, der bei einem Smartphone zum Einsatz kommt und so neuen Möglichkeiten bietet. Unter anderem hat Apple die Grafikeinheit des Chips komplett überarbeitet.

YouTuber Vincent Zhang hat sein iPhone 15 Pro per USB-C an ein externes Display angeschlossen und mit einem PS5 Controller verbunden, um eine Vorabversion von Resident Evil Village zu spielen. Er war in der Lage das Spiel in 1560p x 720x, aktiviertem HDR und 30fps zu zocken. Auch wenn das Spiel auf dem iPhone 15 Pro nicht exakt so gut wie auf einer Konsole aussieht, war das Gameplay schon sehr flüssig, insbesondere wenn man weiß, dass es auf einem Smartphone läuft.

Apple beschreibt den A17 Pro wie folgt

Die neue CPU ist dank Verbesserungen in der Mikroarchitektur und im Design bis zu 10-Prozent schneller. Und die Neural Engine ist jetzt bis zu 2-mal schneller und ermöglicht Features wie Autokorrektur und Eigene Stimme in iOS 17. Die GPU der Pro Klasse ist bis zu 20 Prozent schneller und sorgt für völlig neue Erlebnisse. Sie hat ein neues 6-Core Design für höhere Spitzen­leistung und Energieeffizienz. Durch Hardware beschleunigtes Raytracing – das 4-mal schneller ist als softwarebasiertes Raytracing – bietet das iPhone 15 Pro eine flüssigere Grafik sowie noch immersivere AR Anwendungen und Gaming-Erlebnisse. Mit iPhone 15 Pro können Nutzer authentisches Gaming mit Konsolentiteln erleben, die es noch nie auf einem Smartphone gegeben hat, darunter Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding und Assassin’s Creed Mirage.

Resident Evil Village, Resident Evil 4 und Death Stranding kommen später dieses Jahr für iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Assassin’s Creed Mirage erscheint im ersten Halbjahr 2024.