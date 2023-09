Seit der Veröffentlichung von watchOS 10 in der vergangenen Woche mehreren sich die Problemberichte rund um die Wetter-Komplikationen auf dem Zifferblatt. Diese sollen nicht zuverlässig aktualisieren.

watchOS 10: vereinzelte Anwender berichten über Probleme mit den Wetter-Komplikationen

In den sozialen Netzwerken gibt es vereinzelte Rückmeldungen von Apple Watch Besitzern, dass die Wetter-Komplikationen auf dem jeweiligen Zifferblatt nicht richtig funktionieren bzw. aktualisieren.

Betroffene Komplikationen zeigen an den Stellen, an denen normalerweise Wetterdaten angezeigt werden, keinerlei Daten an und bleiben „leer“. Tippt man auf die jeweilige Komplikation, so gelangt man zur Wetter-App, wo die erwarteten Informationen angezeigt werden. Das Problem scheint bei verschiedenen Modellen aufzutreten, unabhängig davon, ob watchOS 10 oder watchOS 10.0.1 installiert ist. Unser Leser Anton (Danke) schreibt uns exemplarisch

Guten Tag, ich habe seit WatchOS 10 Probleme mit der Wetter Komplikation auf den Watchfaces. Die Wetter Daten werden größtenteils nicht angezeigt. Ganz selten werden sie mal angezeigt.

Vermutlich wird es noch ein paar Tage bis Apple ein Bugfix-Update für dieses Problem veröffentlicht. Bei einigen Anwendern hat es geholfen, dass sie in der Apple Watch App auf dem iPhone unter dem Menüpunkt „Uhr“ den 24-Stunden-Schalter temporär umgelegt, ein paart Sekunden gewartet und anschließend wieder zurückgeschaltet haben. Sollte dies bei euch nicht helfen, so bleibt nur die Hoffnung auf das kommende Update.