Ende letzter Woche feierten iPhone 15 und iPhone 15 Pro ihren Verkaufsstart. Ein Großteil der Neuerungen liegt im überarbeiten Kamerasystem der Geräte. Den größten Schritt nach vorne hat dabei zweifelsfrei das iPhone 15 Pro Max gemacht. Nun hat sich Fotograf und Video-Creative Tyler Stalman den neuen iPhone-Modellen und insbesondere dem Kamerasystem gewidmet.

Fotograf testet iPhone 15 Pro Kamera

In seinem Video widmet sich Stalman zunächst der Log-Codierung bei den neuen iPhone 15 Pro Modellen und thematisiert anschließend die Verbesserung bei den Non-Pro iPhone 15 Modellen. Diese lobt er unter anderem dafür, dass die Hauptkamera 48MP inkl. 2x optischem Zoom unterstützt. Dabei geht er auch auf den neuen Porträtsmodus ein. Porträts der nächsten Generation auf dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Pro bieten schärfere Details, lebendigere Farben und bessere Leistung bei wenig Licht.

Zudem könnte ihr zum ersten Mal Porträtaufnahmen machen, ohne in den Porträtmodus zu wechseln. Befindet sich eine Person, ein Hund oder eine Katze im Bild oder tippt ihr, um zu fokussieren, erfasst das iPhone automatisch Tiefeninformationen. So können ihr eure Fotos später in der Fotos App auf iPhone, iPad oder Mac in beeindruckende Porträts verwandeln. Für mehr kreative Kontrolle könnt ihr zudem den Fokuspunkt anpassen, nachdem das Foto aufgenommen worden ist.

Etwas ausführlicher thematisiert Stalman im Anschluss das neue iPhone 15 Pro und insbesondere das neue iPhone 15 Pro Max. Wie eingangs erwähnt, hat das Pro Max in diesem Jahr einen besonders großen Schritt nach vorne gemacht. Das iPhone 15 Pro Max bietet den längsten optischen Zoom, den es je bei einem iPhone gab: 5-fach bei 120 mm. Alleine dieses Feature könnte es Wert sein, zum iPhone 15 Pro Max zu greifen.

Im weiteren Verlauf spricht der Fotograf auch über den neuen A17 Pro Chip, den USB-C Anschluss, Capture One, die verschiedenen Linsen und die neue Actiontaste ein.

Alles in allem gibt Stalman zu verstehen, dass die Kombination aus Hardwareneuerungen und das Hinzufügen mehrerer neuer Kamerafunktionen das iPhone 15 Pro Max zum bisher professionellsten iPhone macht..