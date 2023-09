Eddy Cue – Apple Senior Vice President of Services – hat am gestrigen Tag im Kartellverfahren zwischen dem US-Justizministerium und Google ausgesagt und unter anderem die Frage beantwortet, warum Google die Standardsuchmaschine auf dem iPhone, iPad und Mac agiert.

Apple SVP Eddy Cup erklärt, warum Google die Standardsuchmaschine auf dem iPhone ist

Google zahlt Jahr für Jahr mehrere Milliarden Dollar an Apple, mit Google als Standardsuchmaschine auf den Apple-Plattformen voreingestellt ist. Wieviel Geld Google tatsächlich an Apple überweist, wurde während des Prozesses bisher nicht öffentlich bekannt gegeben, da ein Großteil der Zeugenaussagen in dem Fall hinter verschlossenen Türen stattfindet, so The Verge.

Es heißt, dass Cue den aktuellen Deal zwischen Apple und Google zuletzt im Jahr 2016 ausgehandelt hat. Auf die Frage, warum Apple Google als Standardsuchmaschine gewählt habe, sagte Cue, dass es damals keine echte Alternative zu Google gab, und dass dies nach wie vor der Fall sei.

Cue sagte

„Wir machen Google zur Standardsuchmaschine, weil wir immer dachten, es sei die beste. Wir wählen das Beste aus und ermöglichen es den Benutzern, es einfach zu ändern.“

Cue gab weiter zu verstehen, dass Apple das Gefühl hat, sich dem Datenschutz stärker verpflichtet zu fühlen als Google. Er argumentierte, dass der Deal zwischen den beiden Unternehmen von Google verlangt, Benutzern die Suche ohne Anmeldung zu ermöglichen. Zudem habe Apple mehrere Datenschutzfunktionen in seinen Safari-Webbrowser integriert hat um sicherzustellen, dass die Benutzer geschützt sind.

Unter iPhone / iPad -> Einstellungen -> Safari -> „Suchmaschine“, lässt sich die Standardsuchmaschine ändern. Ihr habt Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo und Ecosia zur Auswahl. Seit iOS 17 und iPadOS 17 könnt ihr für das „Private Surfen“ erstmals eine eigene Standardsuchmaschine definieren.