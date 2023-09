Bevor der Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ am 20. Oktober in den Kinos startet, hat Apple TV+ in New York die Weltpremiere auf dem roten Teppich gefeiert.

Apple TV+ feiert Weltpremiere „Killers of the Flower Moon“

Mehr als 40 Mitglieder der Osage Nation, darunter Principal Chief Geoffrey Standing Bear, die Prinzessinnen Lawren „Lulu“ Goodfox und Gianna „Gigi“ Sieke, Addie Roanhorse, Christopher Cote und Janis Carpenter, schlossen sich Regisseur Martin Scorsese, den Produzenten Bradley Thomas und Daniel Lupi, den ausführenden Produzenten Rick Yorn, Marianne Bower, Lisa Frechette, Shea Kammer und Niels Juul, dem beratenden Produzenten Chad Renfro, den Creative Artists Rodrigo Prieto (DP), Jack Fisk (Produktionsdesigner), Thelma Schoonmaker (Schnittmeisterin), Julie O’Keefe (Kostümdesigner) , Jacqueline West (Kostümdesignerin), Ellen Lewis (Casting von), Rene Haynes (Casting von), Mark Ulano (Ton) und Kay Georgiou (Maskenbildnerin) an.

Darüberhinaus waren Gayle King, Clive Davis, Lorne Michaels, Fran Lebowitz, Jeremy O. Harris, Joy Behar, Natasha Bedingfield, Bennett Miller, Ramin Bahrani, Steven Van Zandt, Kenneth Lonergan, John Waters, Reed Morano, Neil Burger und Francesco Clemente vor Ort.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte Öl der Osage-Nation ein Vermögen ein, die über Nacht zu den reichsten Menschen der Welt wurde.n Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die so viel Osage-Geld wie möglich manipulierten, erpressten und stahlen, bevor sie zu Mördern wurden. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die unwahrscheinliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone) ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimi-Saga, in der wahre Liebe auf unaussprechlichen Verrat trifft. „Killers of the Flower Moon“ mit Robert De Niro und Jesse Plemons wird von Oscar-Preisträger Martin Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Martin Scorsese inszeniert, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.