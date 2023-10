In den vergangenen Tagen tauchten vereinzelte Berichte von „Hitze“-Problemen beim iPhone 15 Pro auf. Wir selbst haben das iPhone 15 Pro Max seit einigen Tagen in Gebrauch und können die Probleme nicht bestätigen. Das Gerät wird sicherlich in verschiedenen Szenarien etwas wärmer, ein echtes Problem können wir nicht feststellen. Nun hat sich Apple zur Thematik geäußert und ein iOS 17 Update in Aussicht gestellt. Parallel dazu arbeitet Apple mit Entwicklern von Drittanbieter-Apps zusammen, um Probleme zu beseitigen, die zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führen.

Apple kündigt iOS 17 Update für „Hitze“-Problem des iPhone 15 Pro an

Apple hat sich zu den aufgetauchten Hitze-Problemen beim iPhone 15 Pro geäußert. Neben eigenen Maßnahmen, die die Entwickler in Cupertino ergreifen, arbeitet Apple auch mit Entwicklern von Drittanbieter-Apps zusammen. In diesem Zusammenhang hat Apple zu verstehen gegeben, dass einige aktuelle Updates für Apps von Drittanbietern das System überlasten und zu Überhitzungsproblemen beigetragen. Dabei handelt es sich unter anderem um Apps, wie z.B.Instagram, Uber und das Rennspiel Asphalt 9: Legends umfassen. Instagram bereits im Laufe der vergangenen Woche bereits ein Bugfix-Update freigegeben.

Gleichzeitig gibt Apple zu verstehen, dass iPhone 15 Pro Modelle in den ersten Tagen nach der Einrichtung oder Wiederherstellung des Geräts aufgrund erhöhter Hintergrundaktivität wärmer werden. Dies ist ein normales Verhalten und nur ein temporärer Zustand.

Apples Statement gegenüber Forbes liest sich wie folgt

Wir haben einige Bedingungen identifiziert, die dazu führen können, dass das iPhone wärmer wird als erwartet. Aufgrund der erhöhten Hintergrundaktivität kann sich das Gerät in den ersten Tagen nach der Einrichtung oder Wiederherstellung wärmer anfühlen. Wir haben außerdem einen Fehler in iOS 17 gefunden, der einige Benutzer betrifft und in einem Software-Update behoben wird. Ein weiteres Problem betrifft einige aktuelle Updates für Apps von Drittanbietern, die zu einer Überlastung des Systems führen. Wir arbeiten mit diesen App-Entwicklern an Verbesserungen, die bereits ausgerollt werden.

iOS 17.1 befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Wir rechnen allerdings damit, dass der Hersteller vorab iOS 17.0.3 veröffentlicht, um die Probleme anzugehen. Die Freigabe könnte bereits in den kommenden Tagen erfolgen. In diesem Zusammenhang gibt Apple zu verstehen, dass der Hersteller mit dem Update die Leistung des A17 Pro Chip beim iPhone 15 Pro nicht beschränken wird.