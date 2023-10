Ein neuer Leak gibt Einblicke in die Abmessungen, das Gewicht und neue Funktionen der kommenden iPhone 16 Modelle. So präsentiert MacRumors vorläufige Daten zur iPhone 16 Reihe, die unter anderem darauf hindeuten, dass das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max größere Displays aufweisen werden.

iPhone 16 und 16 Plus: Beibehaltung vertrauter Abmessungen

Das iPhone 16 und 16 Plus scheinen die Abmessungen des iPhone 15 und iPhone 15 Plus beizubehalten. Beide neuen Modelle werden etwas schwerer sein, wobei das iPhone 16 laut den Informationen 173 g und das iPhone 16 Plus 203 g wiegen soll. Die Displaygröße bleibt mit 6,1 Zoll bzw. 6,7 Zoll unverändert zum jeweiligen Vorgänger.

Zu den bemerkenswerten Änderungen gehört ein neu gestalteter Kamerabuckel, der eine vertikale Kameraanordnung ähnlich wie beim iPhone 12 einführt. Weitere Merkmale könnten ein kapazitiver Action-Button und ein neuartiger „Capture-Button“ sein. Vom Material her werden diese Modelle dem Aluminiumtyp des iPhone 15 treu bleiben und eine matte Glasrückseite aufweisen.

iPhone 16 Pro Modelle mit größerem Display

Laut dem Leak wird die iPhone 16 Pro Serie merkliche Veränderungen bei der Bildschirmgröße erfahren. Das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max werden demnach im Vergleich zum iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max ein größeres Display bieten und etwa 6,3 Zoll bzw. 6,9 Zoll messen. Genauer gesagt wird das iPhone 16 Pro ein 6,27-Zoll-Display (159,31 mm) haben, während das iPhone 16 Pro Max mit einem 6,85-Zoll-Display (174,06 mm) ausgestattet sein wird. Das bedeutet einen Zuwachs von 0,2 Zoll für beide Modelle.

Was die Materialien betrifft, so wird erwartet, dass das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max dem Titangehäuse der iPhone 15 Pro Modelle treu bleiben wird, mit der gleichen gebürsteten Oberfläche und dem gleichen gewölbten Design. Ähnlich wie das Basismodell iPhone 16 wird auch das iPhone 16 Pro voraussichtlich einen etwas größeren Action-Button und womöglich einen völlig neuen kapazitiven „Capture-Button“ aufweisen.

Nachfolgend die von MacRumors veröffentlichten Daten zu den iPhone 16 Pro Modellen in der Übersicht:

‌iPhone 16‌ Pro:

Dicke: 8,25 mm

Höhe: 149,6 mm

Breite: 71,45 mm

Display: 6,3 Zoll (159,31 mm)

Gewicht: 194 Gramm

‌iPhone 16‌ Pro Max:

Dicke: 8,25 mm

Höhe: 163,0 mm

Breite: 77,58 mm

Display: 6.9 Zoll (174,06 mm)

Gewicht: 225 Gramm

Vorläufige Angaben

Da die offizielle Veröffentlichung der iPhone 16 Generation noch fast ein Jahr entfernt ist, ist das Design noch nicht fertiggestellt. Es ist somit wichtig zu beachten, dass diese Informationen nur vorläufiger Natur sind. Die Gerüchte rund um größere Displays für die Pro-Modelle sind uns in den vergangenen Wochen jedoch bereits des Öfteren begegnet.

Die Gerüchte wurden ursprünglich von dem Display-Analysten Ross Young in die Welt gesetzt. Später wurden diese Behauptungen durch den Leaker „Unknownz21“ bestätigt. Interessanterweise beschränken sich die vorgeschlagenen Display-Änderungen auf Apples Top-Smartphones. Wenn die größere Bildschirmdiagonale ausschließlich dem iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vorbehalten sein wird, werden die Basis-Modelle noch mindestens ein Jahr auf das Update warten müssen.