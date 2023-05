Vor kurzem hat der Display-Analyst Ross Young ein iPhone 16 Pro und Pro Max mit 6,3 bzw. 6,9 Zoll Display für das Jahr 2024 in Aussicht gestellt. Nun stimmt der Leaker Unknownz21 ein und bestätigt die Prognose von Young. Zudem widmet er sich der Periskop-Kamera, die mit dem iPhone 15 Pro Max eingeführt wird und ab der iPhone 16 Generation in beiden Pro-Modellen zum Einsatz kommen soll.

Seit der Einführung der iPhone 12 Modelle im Jahr 2020 hat Apple die Bildschirmgrößen seiner iPhones weitgehend beibehalten. Doch dies wird sich mit der iPhone 16 Reihe im Jahr 2024 ändern. Laut einer Quelle von Unknownz21, der in der Vergangenheit zuverlässige Leaks geliefert hat, werden die iPhone 16 Pro Modelle größere Displays haben als ihre Vorgänger.

Demnach wird das iPhone 16 Pro, intern als D93 bezeichnet, voraussichtlich ein Display mit einer Größe von 6,3 Zoll haben, während das iPhone 16 Pro Max (D94) ein 6,9 Zoll Display bieten soll. Diese Angaben beziehen sich auf die vollen Abmessungen des Displays, wobei der tatsächlich sichtbare Bereich aufgrund der abgerundeten Ecken des Designs etwas kleiner sein wird.

Im Vergleich dazu haben das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max ein 6,1 bzw. 6,7 Zoll Display. Eine Vergrößerung auf 6,3 bzw. 6,9 Zoll stellt daher eine spürbare Veränderung dar. Dies lässt auf ein neues Design schließen, bei dem möglicherweise auch die Ränder weiter verkleinert werden könnten.

Es wird erwartet, dass die größere Bildschirmdiagonale ausschließlich den iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max Modellen vorbehalten sein wird, während das Standard-iPhone 16 eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll aufweisen wird.

Darüber hinaus bestätigt Unknownz21, dass sowohl das iPhone 16 Pro als auch das iPhone 16 Pro Max die Periskop-Kameratechnologie erhalten werden, eine Funktion, die in diesem Jahr auf das iPhone 15 Pro Max beschränkt sein soll. Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hatte bereits vor kurzem darauf hingewiesen, dass die neue Kamerafunktion ab 2024 für beide Pro-Modelle verfügbar sein wird. Das Periskop-Objektiv wird einen 5- bis 6-fachen optischen Zoom ermöglichen, eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber dem aktuellen 3-fachen maximalen Zoom des iPhone 14 Pro Max.

Initially planned to reveal exact dimensions – but we’ve decided against this, as a precaution. Don’t want to get duped into something like analyst941. https://t.co/ZEeSyvIOB4

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 16, 2023