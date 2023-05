In diesem Jahr wird Apple mit dem iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vier neue iPhone-Modelle ankündigen. In kommenden Jahr wird sich dies in ähnlicher Art und Weise fortsetzen. Bevor die 2023er Modelle auf dem Markt kommen, gibt es bereits erste Appetithäppchen zur iPhone 16 Familie.

Kuo: iPhone 16 erhält größeres Display und Periskopobjektiv

Bei den iPhone 15 Modelle wird Apple höchstwahrscheinlich dem Grunddesign und den Displaygrößen der iPhone 14 Modelle treu bleiben. Beim iPhone 15 Pro Max soll allerdings erstmals eine Periskopkamera zum Einsatz kommen. Im nächsten Jahr soll eine solche Kamera auch das iPhone 16 Pro (Non-Max-Modell) erreichen.

Was hat es mit einer Periskopkamera auf sich? Das Periskopobjektiv basiert auf einem Prisma, das das Licht im 90 Grad Winkel zum Kamerasensor auf mehrere interne Linsen reflektiert. Dadurch kann die Länge des Objektivs viel länger sein als bei einem Teleobjektiv, was zu einem deutlich besserem optischen Zoom führt. Android-Hersteller setzen bereits vereinzelt Periskopkameras ein, dieses Technologie wird in diesem Jahr auch das iPhone erreichen.

Analyst Ming Chi Kuo meldet sich nun per Medium zum iPhone 16 Pro zu Wort. Es heißt

Die Displaygröße des iPhone 16 Pro wird etwas größer sein als die des iPhone 14/15 Pro mit 6,1 Zoll, sodass das 16 Pro dank des größeren Innenraums mit einer Periskopkamera ausgestattet werden kann. Es wird erwartet, dass das iPhone 16 Pro Max und Pro über Periskope verfügen werden (gegenüber nur beim Pro Max in der 15er-Serie). Cowell wird voraussichtlich 2024 der CCM-Lieferant für das iPhone 16 Periskop sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir lesen, dass Apple beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max auf neue Displaygrößen setzen wird. Zuletzt hieß es, dass Apple ein 6,3 Zoll bzw. 6,9 Zoll Display verbauen wird. Beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus soll Apple weiterhin auf 6,1 Zoll und 6,7 Zoll setzen.