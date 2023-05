Apple hat soeben eine Vorschau auf neue Softwarefunktionen für kognitive Fähigkeiten, Sehen, Hören, Mobilität sowie Werkzeuge für Menschen vorgestellt, die nicht sprechen können oder Gefahr laufen, ihre Sprechfähigkeit zu verlieren.

Apple kündigt neue Softwarefunktionen für die Barrierefreiheit an

Seit vielen Jahren bietet Apple Bedienungshilfen für iPhone, iPad, Mac und Co. an. Dies wird sich auch mit den kommenden Softwareupdates fortsetzen, die Apple Anfang Juni zur WWDC ankündigen wird. Auch wenn Apple mit seiner aktuellen Ankündigung die Begriffe iOS 17 und iPadOS 17 nicht in den Mund nimmt, werden die Softwarefunktionen Bestandteil der kommenden iPhone- und iPad-Updates sein.

Diese Aktualisierungen basieren auf Fortschritten in der Hardware und Software, beinhalten maschinelles Lernen auf dem Gerät, um die Privatsphäre der Nutzerzu gewährleisten, und unterstreichen Apples langjährige Verpflichtung, Produkte für alle herzustellen.

Apple arbeitet eng mit Community-Gruppen zusammen, die ein breites Spektrum von Nutzermit Einschränkungen vertreten, um Funktionen zur Barrierefreiheit zu entwickeln, die das Leben der Menschen wirklich verbessern.

„Wir bei Apple haben immer daran geglaubt, dass die beste Technologie die ist, die für alle gemacht ist“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Heute freuen wir uns sehr, neue Funktionen vorzustellen, die auf unserer langen Erfahrung aufbauen, Technologie zugänglich zu machen, damit alle die Möglichkeit haben, kreativ zu sein, zu kommunizieren und das machen zu können, was man liebt.“

Noch in diesem Jahr können Anwendermit kognitiven Einschränkungen iPhone und iPad mit Assistive Access einfacher und unabhängiger nutzen; Personen, die nicht sprechen können, werden mit Live Speech während Anrufen und Unterhaltungen tippen können, um zu sprechen; und die, die Gefahr laufen, ihre Sprachfähigkeit zu verlieren, können Personal Voice nutzen, um eine künstliche Stimme zu erstellen, die wie die eigene klingt, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Für blinde Nutzer oder solche mit eingeschränktem Sehvermögen bietet der Erkennungsmodus in der Lupe die Funktion Point and Speak, die den Text, auf den man zeigt, erkennt und laut vorliest, um die Interaktion mit physischen Objekten wie beispielsweise Haushaltsgeräten zu erleichtern.

Alle weiteren Informationen zu dem Thema findet ihr im Apple Newsroom.