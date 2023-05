Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen neue Konzertentdeckungsfunktionen auf Apple Maps und Apple Music einführt. Die Neuerungen sind ab heute verfügbar.

Apple Music setzt nicht nur auf künstliche Intelligenz, um euch ein ultimatives Hörerlebnis zu bieten, sondern auch auf ein globales Team von Experten und Musikliebhabern, die darauf aus sind, die Songs und Alben zu entdecken, die ihr unbedingt hören müsst. Mit dem heutigen Tag weitet Apple Music seine Kuration auf Live-Shows aus und führt neue Funktionen zur Konzerterkennung auf Apple Maps und Apple Music ein. Zusammen zelebrieren diese neuen Funktionen die Freude an Live-Musik und bieten Fans und Künstlern mehr Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten.

In Maps zeigen mehr als 40 neue Guides, die von Apple Music Redakteuren kuratiert wurden, die besten Veranstaltungsorte für Live-Musik in einigen der wichtigsten Kulturzentren der Welt. Von den berühmten Wiener Symphoniehallen bis hin zu den modernsten Techno-Clubs in Berlin und Tokio – diese handverlesene Auswahl, die sich derzeit auf über 10 Städte erstreckt, ist alles, was Musikfans für einen unvergesslichen Abend brauchen. Die Apple Music Guides ermöglichen es den Fans außerdem, die anstehenden Konzerte von Veranstaltungsorten direkt in Maps über das Shazam-Konzertentdeckungsmodul zu durchsuchen – Teil einer Reihe von Funktionen, die Shazam im letzten Frühjahr eingeführt hat und die Konzertinformationen von der weltweit bekannten Event-Empfehlungs- und Künstlerplattform Bandsintown nutzen.

Apple Music Guides ist ab heute hier auf Maps verfügbar. Zu den ausgewählten Städten gehören Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York City und San Francisco in Nordamerika, Berlin, London, Paris und Wien in Europa, Tokio, Melbourne und Sydney im asiatisch-pazifischen Raum und Mexiko-Stadt in Lateinamerika.

Auf Apple Music beleuchtet der brandneue Bereich „Setlists“ eine Auswahl der wichtigsten Tourneen und ermöglicht es Fans, sich die Setlisten anzuhören und mehr über die Produktionen zu erfahren. Zum ersten Mal in der App können Fans auch die anstehenden Konzerte von Künstlern in ihrer Umgebung durchsuchen, indem sie das Shazam-Konzertentdeckungsmodul starten. Zum Launch werden die Setlists von u.a. Sam Smith, BLACKPINK, blink-182 und Ed Sheeran verfügbar sein. Die Setlists von Apple Music ist ab sofort hier verfügbar.