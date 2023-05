Aktuellen Berichten zufolge ist es wahrscheinlich, dass Apple sein erstes AR/VR-Headset auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Juni vorstellen wird. Laut dem Branchenanalysten Ming-Chi Kuo war eine WWDC-Vorstellung des Headsets bis vor kurzem noch ungewiss, doch jetzt sei es „sehr wahrscheinlich“, dass die große Präsentation zur Eröffnung von Apples Entwicklerkonferenz stattfinden wird. Dabei sei das Unternehmen „gut vorbereitet“ für die Enthüllung.

Die kostspieligsten Materialkosten von „Reality Pro“

Zuvor hatte Kuo angegeben, dass die Produktion des Mixed-Reality-Headsets auf das dritte Quartal 2023 verschoben wurde und dass das Gerät möglicherweise nicht auf der WWDC vorgestellt wird. Allerdings ist Kuo nun nicht mehr dieser Ansicht. In einem kurzen Bericht, der am Montag auf Medium veröffentlicht wurde, schrieb Kuo, dass die Ankündigung des Headsets nächsten Monat „gute Aussichten“ für den Aktienkurs der Zuliefererkette mit sich bringt. Dabei ging er auf fünf Komponenten des Geräts ein, die seiner Meinung die „kostspieligsten Materialkosten“ darstellen.

Diese Komponenten umfassen 4K-Micro-OLED-Displays, Dual M2-basierte Prozessoren, das Gehäuse des Headsets, 12 optische Kameras zur Verfolgung von Handbewegungen und das externe Netzteil. Diese Komponenten werden von Sony, TSMC, Everwin Precision, Cowell und Goretek geliefert.

Der Preis für das auf „Reality Pro“ getaufte Headset wird voraussichtlich bei etwa 3.000 US-Dollar liegen. Möglicherweise wird Apple „Reality Pro“ zunächst nicht an Endverbraucher vermarkten, sondern als Gerät für Entwickler, Content-Creator und Fachleute positionieren. Das Unternehmen hat seinen Zulieferern mitgeteilt, dass es im ersten Jahr voraussichtlich sieben bis zehn Millionen Einheiten verkaufen wird.

Spätestens am 5. Juni werden wir Gewissheit haben. Dann findet Apples WWDC Eröffnungs-Keynote statt, die uns voraussichtlich einen ersten Blick auf Apples Zukunft in der virtuellen und erweiterten Welt geben wird. Hinter den Kulissen haben offensichtlich bereits einige Mitarbeiter und Fachleute eine Proberunde mit „Reality Pro“ unternehmen können. So schreibt beispielsweise Palmer Luckey in einem Tweet: „Die Apple-Brille ist so gut“, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Luckey ist der Gründer von dem Unternehmen Oculus, das im Jahr 2012 hinter der ursprünglichen Oculus Rift VR-Hardware stand. Meta übernahm Oculus im Jahr 2014, und Luckey wird weithin dafür anerkannt, den Virtual-Reality-Markt wiederbelebt zu haben.

Kuo weiß auch zu berichten, dass eine zweite Generation des Apple Headsets bereits in Arbeit ist. Dabei soll es ein High-End- und Low-End-Version geben. Kuo schreibt