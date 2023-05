Läuft es nach der Einschätzung verschiedener Experten, so wird Apple die WWDC-Keynote am 05. Juni 2023 nutzen, um sein AR-/VR-Headset anzukündigen. Im Vorfeld lässt sich nun Oculus-Gründer Palmer Luckey zu einer Aussage zum kommenden Apple-Headset hinreißen. Dies kann durchaus als Gütesiegel verstanden werden. Woher Luckey seine Informationen bezogen hat, ist allerdings unklar.

Ankündigung des Apple Headsets steht augenscheinlich bevor

Oculus-Gründer Palmer Luckey war bis zum Jahr 2014 einer der Vorreiter bei der VR-Headset-Technik. Anschließend wurde sein Unternehmen von Facebook aufgekauft. Nach der Übernahme durch Facebook blieb Luckey seinem Unternehmen zunächst treu und arbeitete an weiterhin an der VR-Technologie und entsprechender Produkte. Im Jahr 2017 verließ er jedoch Facebook, um das Verteidigungs-Unternehmen Anduril zu gründen.

Nun äußert sich Luckey per Twitter mit sechs Worten zum kommenden Apple Headset.

The Apple headset is so good. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 14, 2023

Es ist schwer einzuschätzen, warum sich Luckey mit einer kurzen und knappen Aussage zum Apple Headset geäußert hat. Konkret sagte er auf Twitter „Das Apple Headset ist so gut.“ Weitere Details nannte er nicht. Es gibt auch keine Hinweise darauf, woher die Informationen stammen. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Oculus-Gründer eine Produkt-Demo erhalten hat. Vielmehr können wir uns vorstellen, dass er nach wie vor so gut vernetzt ist, dass er aus verschiedenen Richtungen Informationen zum Apple Headset zusammengetragen hat.

Alles in allem wird damit gerechnet, dass Apple sein Headset in der Wochen ankündigt. So soll das Mixed-Reality-Headset einer Skibrille ähneln, über ein 8K-Display je Auge verfügen, ein Dutzend Kameras verfügen, Hand- und Augentracking unterstützen und mittels externem Akku mit Strom versorgt werden. Auch das WSJ hatte kürzlich zu verstehen gegeben, dass das Apple Headset der Konkurrenz bei weitem überlegen sein wird.