Apple erwägt Berichten zufolge ein jährliches Gebot in Höhe von 2 Milliarden Dollar für die exklusiven Streaming-Rechte an Formel 1 Rennen. Dieser Schritt, der die derzeitigen weltweiten Einnahmen der Formel 1 aus den TV-Rechten verdoppeln könnte, würde Apples Fußabdruck in der Welt des Sport-Streamings weiter festigen.

Wachsendes Interesse von Apple an der Formel 1

Das Interesse von Apple an den Streaming-Rechten für die Formel 1 folgt auf den Erfolg des MLS Season Pass. Das Magazin Business F1 (via GPBlog) geht davon aus, dass der Apple F1 Pass im Falle eines Vertragsabschlusses als eigenständiges Abonnement in der Apple TV App neben der MLS (Major League Soccer) und Apple TV+ angeboten wird.

Ein F1-Deal würde jedoch nicht sofort erfolgen. Der Erwerb der weltweiten Rechte durch Apple könnte sich aufgrund bestehender Verträge mit internationalen TV-Sendern verzögern. So hält ESPN beispielsweise die US-Streaming-Rechte bis 2025. Somit könnte eine Vereinbarung zwischen Apple und der F1 möglicherweise erst nach den laufenden Verträgen in Kraft treten. Apple strebt in der Regel ein weltweites Angebot an, anstatt eine Sportserie nur in einem Land zur Verfügung zu stellen.

Die Königsklasse des Motorsports hat sich in den letzten Jahren seit der Übernahme durch Liberty Media im Jahr 2016 prächtig entwickelt. Das Medienunternehmen aus den USA erwarb die Formula One Group für 4,4 Milliarden Dollar. Anschließend strukturierte es den Medienauftritt des Sports um, sodass er für die Formel 1 als auch für die Teams wieder profitabler wurde.

Der Erfolg ist schon länger bei Apple auf dem Radar und so überrascht es auch nicht, dass Apple TV+ bereits jetzt seine Affinität zur Formel 1 zeigt. Apple produziert einen großangelegten F1-Film mit Brad Pitt und eine Dokumentation über Rennfahrer-Ikone Lewis Hamilton. Die Dreharbeiten für den Film fanden kürzlich in Silverstone statt. Tim Cook war sogar bereits als prominenter Flaggenschwenker in der F1 tätig.

Wenn Apple das Rennen um die Formel 1 gewinnen würde, wäre dies definitiv bedeutsam, aber nicht der einzige Vorstoß des Unternehmens in der Welt der Sportübertragungen. Bislang hat sich Apple den MLS Season Pass und MLB Friday Night Baseball gesichert. Als Nächstes könnte die Pac-12 Conference auf dem Streaming-Programm stehen, was ein wichtiger Deal für die Übertragung von College-Sportveranstaltungen wäre.