Der letzte Spieltag der Major League Soccer Saison findet am 21. Oktober statt. Alle Teams treffen dann auf Gegner aus der eigenen Conference und kämpfen um die Playoff-Plätze und die Platzierung. Anschließend beginnt die heiße Phase der Saison. Aufgrund des fortgeschrittenen Spielbetriebs hat sich Apple nun dazu entschieden, den Preis für den MLS Season Pass zu reduzieren.

MLS Season Pass: reduzierter Preis für die verbleibende Saison 2023

Seitdem Lionel Messi in die MLS gewechselt und sein Debüt für Inter Miami CF gegeben hat, erlebt die us-amerikanische Fußball-Liga einen wahren Aufschwung. Das Interesse ist größer denn je und genau dies dürfte sich auch in den Abo-Zahlen widerspiegeln. Es heißt, dass sich die Abonnentenzahlen verdoppelt haben, seitdem der argentinische Superstar in der Liga spielt.

Bereits zur Mitte der Saison hatte Apple bereits den Preis des MLS Season Pass gesenkt und zum letzten Saison-Drittel wird das Ganze aufgrund der fortgeschrittenen Saison noch einmal reduziert. Möchtet ihr die restliche Saison der MLS verfolgen und mal in die US-amerikanische Fußball-Liga hineinschnuppern, so müsst ihr nur noch 29 Euro (Apple TV+ Abonnenten nur 25 Euro) für die verbleibenden Spiele bezahlen.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass