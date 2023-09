Seit dem Verkaufsstart des iPhone 14 hat Apples automatische Unfallerkennung in verschiedenen Unfallsituationen eine wichtige Hilfestellung geleistet. Doch nicht nur das iPhone 14 unterstützt die Funktion. Auch die neuesten Apple Watch Modelle können automatisch einen Notruf absetzen, wenn ein schwerer Autounfall erkannt wird. Genau dies ist nun am frühen Donnerstagmorgen in Wisconsin geschehen, was den Fahrer das Leben gerettet haben könnte.

Apple Watch führt Rettungsteam zum Unfallort

Wie das Kansasville Fire and Rescue Department auf Facebook berichtet, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 4 Uhr morgens. Die Rettungskräfte wurden dank eines automatischen Anrufs von der Apple Watch des verunglückten Fahrers fast sofort über den Vorfall informiert.

Zusätzlich zum automatischen Notruf teilte die Apple Watch den Rettungskräften auch den genauen Standort des Fahrers mit. Vor Ort fanden sie das Fahrzeug wie erwartet etwa 30 Meter von der Fahrbahn auf. Das Auto stand auf dem Kopf. Der Fahrer war zwar nicht ansprechbar, doch atmete. Während er aus dem Auto befreit wurde, forderten die Rettungskräfte Flight for Life an, einen medizinischen Lufttransportdienst, der den Fahrer schnell in ein Krankenhaus transportierte, wo er weiter behandelt wurde.

Das Kansasville Fire and Rescue Department erklärt:

„KFRD-Einheiten trafen am Unfallort ein und stellten fest, dass das Fahrzeug stabilisiert und der Patient befreit werden musste. Die Feuerwehr von Union Grove und Yorkville wurde ebenfalls angefordert, um bei der Einrichtung einer Landezone zu helfen. Auf der Plank Road, unmittelbar westlich der Kreuzung des Downy Drive, wurde eine Landezone eingerichtet.“

Entscheidend für den erfolgreichen Einsatz war die schnelle Reaktion der Rettungskräfte. Ronald Molnar, der Leiter der zuständigen Feuerwehr- und Rettungsabteilung, führte die schnelle Reaktion auf die Apple Watch zurück.

„Aufgrund der Dunkelheit und der Entfernung zur Fahrbahn wäre das Fahrzeug ohne die Apple Watch wahrscheinlich erst nach mindestens zwei Stunden entdeckt worden“, sagte er in einer Erklärung gegenüber Racine County Eye. „Erstaunliche Technologie, die eindeutig das Leben eines Menschen beeinflusst hat.“

So funktioniert die Unfallerkennung mit dem iPhone und der Apple Watch

Apple erklärte bei der Vorstellung des iPhone 14 und der aktuellen Apple Watch Modelle, dass die Erkennung von Unfällen auf „fortschrittlichen Bewegungsalgorithmen beruht, die mit über einer Million Stunden realer Fahr- und Unfalldaten trainiert wurden“. Hierbei erfassen Komponenten wie Bewegungssensoren, Barometer, GPS und Mikrofone die Umgebungsvariablen. So sollen schwere „Autounfälle mit Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen sowie Überschlägen“ erkannt werden. Apple warnt, dass die Funktion „nicht alle Autounfälle erkennen kann“.

Die Unfallerkennung ist sowohl beim iPhone 14 (Pro) als auch bei der Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 und Apple Watch SE 2 verfügbar.

Wenn ein schwerer Autounfall erkannt wird, zeigt ein unterstütztes iPhone oder eine Apple Watch eine Warnung an und gibt einen Alarm aus. Wenn der Benutzer in der Lage ist, kann er den Notdienst anrufen, indem er den Notruf-Schieberegler auf dem iPhone oder der Apple Watch betätigt. Reagiert er nach 10 Sekunden nicht auf den Alarm, startet das Gerät einen weiteren 10-Sekunden-Countdown. Wenn die Person dann immer noch nicht reagiert hat, kontaktiert das Gerät den Notdienst.