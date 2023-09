In seinem jüngsten „Power On“ Newsletter erklärt Bloombergs Mark Gurman, dass Apple seit längerem das Konzept eines größeren iPads erforscht und in diesem Jahr beinahe ein 14 Zoll Modell auf den Markt gebracht hätte, was das bisher größte iPad gewesen wäre. Nun hat Apple jedoch laut Gurman die Pläne für das 14 Zoll iPad auf Eis gelegt.

14 Zoll großes iPad ist vom Tisch

Gurman war der erste, der das Gerücht in die Welt setzte, dass Apple-Designer und -Ingenieure iPads mit größeren Bildschirmen erforschen, die die Grenzen zwischen einem Tablet und einem Laptop weiter auflösen könnten. Im Januar 2022 folgte die Nachricht, dass mehrere Zulieferer, darunter BOE und LG, ihre Fabriken umrüsten, um Apple mit OLED-Displays mit einer Größe von etwa 15 Zoll beliefern zu können, die für künftige iPad-Modelle geeignet sind.

Der als „Majin Bu“ bekannte Leaker behauptete daraufhin, dass Apple an einem iPad mit einem 14,1 Zoll Display und dem M2 Chip arbeite – ein Gerücht, das von dem oft treffsicheren Analysten der Display-Branche Ross Young bestätigt wurde, der hinzufügte, dass das Gerät ein Mini-LED-Display, aber kein ProMotion für variable Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hz bieten würde. Kurz darauf änderte er seine Prognose und sagte, dass Apple für das Gerät auf die LCD-Technologie umgestiegen sei, wie sie auch im iPad mini und iPad Air verwendet wird.

Im Oktober 2022 berichtete The Information, dass Apple ein 16 Zoll iPad entwickelt, das im vierten Quartal 2023 auf den Markt kommen soll. Das künftige Gerät hätte ungefähr die gleiche Größe wie ein 16 Zoll MacBook Pro und würde den Nutzern eine deutlich größere Arbeitsfläche bieten, hieß es damals. Schließlich sagte Young im Dezember, dass Apple seine Pläne zur Einführung eines 14,1 Zoll iPad verworfen habe. Eine Aussage, die Gurman in seinem aktuellen Newsletter nun aufgreift.

Gurman erklärt, dass Apple seit 2021 das Konzept eines größeren iPad erforscht und in diesem Jahr tatsächlich beinahe ein 14 Zoll Modell veröffentlicht hätte, was das bisher größte iPad gewesen wäre. Jetzt bestätigt er, dass es kein solches Produkt in Apples bevorstehender Produktpipeline mehr gibt. Eine der Ursachen für die Absage war angeblich die Umstellung auf OLED-Displays in der iPad-Reihe, die bei größeren Tablet-Displays zu deutlich höheren Kosten führen könnte. Wie vermutet wird, werden die ersten OLED iPad Pro Modelle voraussichtlich in 11 und 13 Zoll Varianten in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen.