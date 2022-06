Der Leaker Majin Bu, der zuletzt eine der größten Neuerungen von iPadOS 16 aufgedeckt hat, behauptet, dass Apple an einem neuen 14 Zoll iPad Pro arbeitet. Das neue Tablet soll mit dem M2-Chip ausgestattet sein.

Majin Bu hat in den letzten Jahren immer wieder mit erstaunlich akkuraten Details zu Apples zukünftigen Produkten überrascht. Bereits im März hatte der Vollzeit-Leaker eine neue iPad-Funktion enthüllt, die intern als „Apple Mixer“ bezeichnet wurde und die Apple diese Woche auf der WWDC 2022 als „Stage Manager“ in iPadOS 16 vorgestellt hat. Jetzt sagt Bu ein 14 Zoll M2 iPad Pro voraus und widmet sich bei der Gelegenheit auch dem nächsten 11 und 12,9 Zoll Upgrade des iPad Pro.

Auf Twitter verkündet Majin Bu:

According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumor

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 8, 2022