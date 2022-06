Anzeige

VPN-Services erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Anbietern auf dem Markt. Allerdings gibt es gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen VPN-Diensten. Diese liegen nicht nur im Preis, sondern insbesondere auch in den inkludierten Leistungen. Falls ihr schon einmal über einen VPN-Dienst nachgedacht habt, so können wir euch NordVPN empfehlen. Dieser Service bietet nicht nur ein umfassendes Leistungspaket an, sondern auch ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Zeitlich befristet erhaltet ihr im Rahmen des Top-Deals satte 60 Prozent Rabatt sowie den Online-Bedrohungsschutz gratis. Dieser bietet euch einen zusätzlichen Schutz vor Viren, Trackern und lästiger Werbung.

Über die Laufzeit von 24 Monaten fallen mit dem Deal nur Kosten in Höhe von 69,36 Euro (bzw. 82,54 Euro inkl. MwSt.) an. Erfreulicherweise bietet euch NordVPN eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Das Risiko ist somit mehr als begrenzt und gleichzeitig erhaltet ihr einen Antivirenschutz gratis dazu.

–> Heute: 60 Prozent auf NordVPN + gratis Antivirenschutz

Macerkopf-Leser erhalten 60 Prozent Rabatt auf VPN-Service + gratis Antivirus

Es gibt eine Vielzahl an Argumenten für ein VPN. Einige Nutzer setzen auf einen entsprechenden Dienst, um anonym im Internet surfen zu können. Andere wiederum nutzen einen VPN-Service, um auch im Urlaub bestimmte Streaming-Dienste verwenden zu können oder sich vor den Bedrohungen unsicherer WLAN-Netzwerke an Flughäfen oder Bahnhöfen zu schützen. Dies sind nur ein paar wenige Beispiele. Die Möglichkeiten sind weitaus größer, aber immer der Reihe nach.

NordVPN ist ohne Wenn und Aber ein renommierter Anbieter, der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt aktiv ist. Ihr müsst keine Bedenken haben, dass die Einrichtung und das Nutzen des Services kompliziert ist. Die Bedienung ist kinderleicht, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Internetnutzer. Kurzum: Jeder kann ein Virtual Private Network nutzen. Alles in allem habt ihr die Möglichkeit, euch mit über 5.500 Servern in 60 Ländern zu verbinden. Die große Auswahl an Ländern bietet euch beispielsweise die Möglichkeit, auf Medienangebote im Ausland oder auf günstigere Tarife, beispielsweise bei der Reisebuchung, zuzugreifen.

Auch der Datenschutz wird bei NordVPN großgeschrieben. Dies ist insbesondere bei uns in Deutschland, in Österreich und der Schweiz ein großes Thema. Unter anderem hat PWC Schweiz den Anbieter geprüft und die No-Logs-Policy bestätigt.

Features in der Übersicht

Weltweit mehr als 5.500 VPN-Server in 60 Ländern

Über 10 Jahre Erfahrung

Gleichzeitig auf 6 Geräten nutzen

256-bit-AES-Verschlüsselung

Strenge No-Logs-Politik

Apps für alle gängigen Betriebssysteme und Gerätekategorien

Innovative Funktionen wie den DarkNet-Scanner, „Double VPN“ oder ein „Kill Switch“

Schützt den verwendeten DNS-Server oder die IP-Adresse vor Leaks

Deutscher Kunden-Support an 7 Tagen die Woche

Uneingeschränkte 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Fazit

NordVPN ist nicht unbedingt der günstigste VPN-Anbieter, da es sich um einen Premium-Anbieter handelt. Die Qualität der Leistung steht bei NordVPN deutlich im Fokus. Hier denken wir unter anderem an die schnellen Verbindungen (Geschwindigkeits-Testsieger laut AV-Test) sowie die Vielzahl an Servern und Standorten. Betrachtet man jedoch das Gesamtpaket aus Preis und den inkludierten Features, so kommt man zu dem Schluss, dass NordVPN ein Top Preis-Leistungsverhältnis aufweist – zumal auch ein Online-Bedrohungsschutz gratis mit dabei ist. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass man den VPN-Service mit Freunden und Familie teilen kann und darf, so wird das Preis-Leistungsverhältnis noch einmal attraktiver. Mit NordVPN könnt ihr endlich auf Knopfdruck mit maskierter IP-Adresse anonym surfen.

