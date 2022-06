Apple TV+ hat heute bekannt gegeben, dass die limitierte Dramaserie „In with the Devil“ (Titel in den USA: „Black Bird“) am 08. Juli 2022 ihre Weltpremiere auf Apples Video-Streaming-Plattform feiert. Zur Einstimmung hat Apple nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

„In with the Devil“ startet am 08. Juli

Apple hat den Trailer für die mit Spannung erwartete limitierte Dramaserie „In with the Devil“ enthüllt. Dabei handelt es sich um einen düsteren, spannenden Psychothriller, der vom gefeierten Bestsellerautor Dennis Lehane entwickelt und als ausführender Produzent produziert wurde. Die Serie mit sechs Folgen startet weltweit mit den ersten beiden Folgen am Freitag, den 8. Juli 2022 auf Apple TV+. Anschließend und bis zum 05. August folgen immer Freitags neue Episoden.

Die Serie wird wie folgt beschrieben

Als der Highschool-Football-Held und Sohn eines dekorierten Polizisten Jimmy Keene (Taron Egerton) zu zehn Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt wird, hat er die Wahl seines Lebens: Entweder kommt er in ein Hochsicherheitsgefängnis für kriminelle Geisteskranke und freundet sich mit dem mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall (Paul Walter Hauser) an – oder er bleibt, wo er ist, und verbüßt seine volle Strafe ohne Aussicht auf Bewährung. Keene erkennt schnell, dass sein einziger Ausweg darin besteht, Hall ein Geständnis zu entlocken und herauszufinden, wo die Leichen mehrerer junger Mädchen vergraben sind, bevor dessen Berufung zugelassen wird. Aber sagt der mutmaßliche Mörder die Wahrheit? Oder ist es nur eine weitere Geschichte eines Serienlügners? Diese dramatische und fesselnde Geschichte unterwandert das Krimi-Genre, indem genau die Menschen, die hinter Gittern sitzen, zur Aufklärung des Falls herangezogen werden.

In „Black Bird“ sind Taron Egerton als Jimmy Keene, Paul Walter Hauser als Larry Hall, Greg Kinnear als Brian Miller, Sepideh Moafi als Lauren McCauley und Ray Liotta als Jimmy Keenes Vater Big Jim Keene zu sehen. Die Serie basiert auf den wahren Krimi-Memoiren „In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer, and A Dangerous Bargain for Redemption“ von James Keene und Hillel Levin.