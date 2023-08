Der Messi-Effekt ist für den MLS Season Pass tatsächlich Realität geworden. Spekulierten wir vor kurzem noch, dass mit dem Debüt von Lionel Messi rekordverdächtige Zuschauerzahlen beim MLS Season Pass zu erwarten sind, bestätigte nun der Eigentümer von Inter Miami, Jorge Mas, dass sich die Abonnentenzahl nach Messis Einstand sogar verdoppelt hat.

Die Premiere des argentinischen Fußballspielers Lionel Messi in der MLS fand zwischen dem 19. und 26. Juli 2023 statt. Sein Eintritt bei Inter Miami war ein Meilenstein für die MLS und führte zu einem erheblichen Anstieg der Zuschauerzahlen. Messis erstes Spiel fand am 21. Juli statt.

Apple erklärte bereits, dass das Unternehmen nach Messis Debüt „die drei meistgesehenen Spiele aller Zeiten im MLS Season Pass, mit Zuschauern in fast 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt“, verzeichnen konnte. Zum Thema MLS sagte Cook auf dem Earnings Call in der letzten Woche: „Wir übertreffen unsere Erwartungen in Bezug auf die Abonnentenzahlen, und die Tatsache, dass Messi zu Inter Miami gegangen ist, hat uns dabei ein wenig geholfen, und deshalb sind wir sehr erfreut darüber.“

Geht es nach Jorge Mas, war Messis Einfluss größer als nur „ein wenig“. Der Eigentümer von Inter Miami gab nicht nur die Verdopplung der Abonnentenzahl bekannt, sondern verwies auch auf die wachsende Zahl von Zuschauern, die sich die spanischsprachigen Streams im MLS Season Pass ansehen. Alle MLS Season Pass Spiele werden sowohl in englischer als auch in spanischer Sprache kommentiert, Spiele mit Beteiligung kanadischer Mannschaften auch auf Französisch.

