Apple und die Major League Soccer sind einen exklusiven Deal eingegangen. In den kommenden 10-Jahren übertrag Apple die Spiele der MLS. Seit Anfang dieses Jahres lässt sich der MSL Season Pass buchen. Wie nun bekannt wird, sollen aktuell 1 Million Anwender den MLS Season Pass gebucht haben. Seit Kurzem spiel Superstar Lionel Messi in den USA, dies dürfte das Interesse an der Liga deutlich erhöht haben.

MLS Season Pass mit 1 Million Abonnenten [Apple TV]

Vor wenigen Tagen feierte Lionel Messi sein Debüt bei Inter Miami CF. Dies dürfte das Interesse an der US-Fußball-Liga deutlich erhöht haben. Aber wie lief es für Apple und den MLS Season Pass vor dem Wechsel des Superstars in die USA?

Unter Berufung auf Branchenquellen berichtet das Sports Business Journal, dass der MLS Season Pass rund 1 Million Abonnenten hat, eine Zahl, die Dauerkarteninhaber einschließt, denen im Rahmen ihres Kaufs Zugang gewährt wird. Dieselben Quellen schätzten, dass Anfang Juni die Abonnentenzahlen für den MLS Season Pass bei rund 700.000 lagen. Das Wachstum dürfte somit ein mehr als gesundes Wachstum darstellen. Nun wird allgemein damit gerechnet, dass das Wachstum aufgrund des Messi-Deals weiter beschleunigt wird.

Eddy Cue, Apple Senior Vice President of Services, gab in den letzten Wochen zu verstehen, dass die Abo-Zahlen für den MLS Season Pass besser als prognostiziert seien.

-> Hier kann der MLS Season Pass abonniert werden