Ein Notfall in Kalifornien hat die lebensrettenden Fähigkeiten der Unfallerkennung des iPhone 14 demonstriert, als ein Mann mit seinem Auto einen rund 120 Meter tiefen Sturz in einen Canyon überlebte. Die Funktion wurde bei dem Unfall aktiviert und alarmierte die Rettungskräfte, die den Mann noch rechtzeitig erreichten, um ihn vor dem Verbluten zu bewahren.

Apple führt Rettungsteam zum Unfallort

Wie CBS Los Angeles berichtet, ereignete sich der Unfall auf der Mt. Wilson Road. Die Straße führt an den San Gabriel Mountains entlang. Der Fahrer verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in die Tiefe. Nach dem Aufprall löste die Unfallerkennung des iPhone 14 aus.

Im Fall dieses Unfalls hatte der Mann keinen Mobilfunkempfang, so dass das iPhone den Notruf über die neue Satellitenfunktion absetzte, um den Rettungsdienst zu kontaktieren. Eine Textnachricht mit dem Standort des Mannes wurde an eine Apple-Relaiszentrale gesendet. Das Apple-Team rief dann in seinem Namen den lokalen Notdienst an. Wenn sich der Nutzer in einem Gebiet befindet, in dem Notdienste Textnachrichten empfangen können, wird eine solche Nachricht direkt gesendet.

Die Crescenta Valley Station des Los Angeles Sheriff’s Department erhielt den Anruf von Apple gegen 22:30 Uhr am Freitag. Daraufhin wurden Such- und Rettungsteams aus Montrose zum Unfallort entsandt.

Als sie eintrafen, hörten sie die Hilfeschreie des Mannes und fanden sein Fahrzeug mit Totalschaden. Sie setzten einen Hubschrauber ein, um zwei Retter zu dem Auto zu bringen, und fanden den Mann mit blutendem Kopf vor.

„Er befand sich 400 Fuß tief in einer Schlucht und hatte praktisch keinen Ausweg“, sagte Steve Goldsworthy, der Leiter der Rettungseinsätze von Montrose Search and Rescue. „Wer weiß also, ob und wann wir ihn gefunden hätten. „Der Standort, den wir durch die iPhone-Kennung erhalten haben, war genau richtig. Es war im Grunde sein eigenes Telefon, das in seinem Namen um Hilfe rief.“ „Ich glaube, dass der Mann wahrscheinlich verblutet wäre, wenn wir nicht rechtzeitig über seinen Standort informiert worden wären“, sagte Mike Leum, einer der Mitglieder von Montrose Search and Rescue. „Ich habe ihm immer wieder gesagt, wie viel Glück er hatte.

Seit der Veröffentlichung des iPhone 14 und der Apple Watch Series 8 im letzten Herbst wurden mehrere Erfolge der Unfallerkennung und Notruf SOS über Satellit gemeldet, darunter bei einem schweren Unfall in Bayern. Ebenfalls konnte sich eine Gruppe Wanderer am Santa Paula Canyon glücklich schätzen, dass sie ein iPhone 14 dabei hatten.