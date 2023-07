Apple hat in letzter Zeit mit einigen kreativen Werbespots für die Kamera des iPhone 14 Pro geworben, und jetzt ist das Unternehmen mit einer weiteren Kampagne zurück. Anstelle eines traditionellen „Shot on iPhone“ Kurzfilms hat sich Apple nun mit der K-Pop-Band NewJeans zusammengetan, um ein neues Musikvideo komplett mit dem iPhone 14 Pro zu drehen.

NewJeans „ETA“ Musikvideo mit dem iPhone 14 Pro gedreht

Die koreanische Girlband NewJeans hat mit ihrem rasanten Aufstieg im Musikbusiness Aufmerksamkeit erregt. Auch wenn die Band erst im Jahr 2022 ihr Debüt gab, sorgte der schnelle Erfolg für zahlreiche Werbepartnerschaften mit Luxusmarken wie Gucci, Louis Vuitton, Burberry und Chanel. Jetzt hat sich auch Apple dieser Liste angeschlossen und ist eine Zusammenarbeit eingegangen, um das iPhone 14 Pro zu bewerben.

Am vergangenen Freitag hat die Band das Musikvideo zum Song „ETA“ veröffentlicht. In der YouTube-Beschreibung des Videos wird erwähnt, dass „dieses Musikvideo in Zusammenarbeit mit Apple komplett auf dem iPhone 14 Pro gedreht wurde“. AdAge bestätigt derweil, dass das Video von TBWA/Media Arts Lab, Apples Marketingagentur, als Teil der „Shot on iPhone“ Kampagne produziert wurde.

Neben dem Hauptclip produzierte die Agentur auch Hinter-den-Kulissen-Inhalte für soziale Medien, die zeigen, wie der Clip mit iPhones gedreht wurde. Auch auf Instagram wirbt die Band für Funktionen wie den Aktionsmodus und den Kinomodus. Natürlich zeigt sich das iPhone selber auch prominent in dem Musikvideo.

Auch wenn das iPhone als Kamera zum Einsatz kam, erforderte die Produktion des Videos zusätzliche Ausrüstung, darunter Objektive, Gimbals und wasserdichte Cases. Trotzdem zeigen die Aufnahmen, die auch Unterwasser-, Nacht- und Drohnenaufnahmen enthalten, dass das iPhone auch unter schwierigen Bedingungen hochwertige Videos aufnehmen kann.

Hier das Musikvideo von NewJeans:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Shot on iPhone“

Mit der kreativen Partnerschaft demonstriert Apple weiterhin die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit der Kamerafunktionen des iPhone und festigt damit seine Position als führende Marke im Bereich der Smartphone-Technologie.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple mit Künstlern zusammenarbeitet, um für das iPhone zu werben. Vor ein paar Jahren wurde Lady Gagas Musikvideo „Stupid Love“ mit dem iPhone 11 Pro gedreht. Auch Selena Gomez hat sich 2019 mit Apple zusammengetan, um mit dem iPhone gedrehte Musikvideos zu veröffentlichen.

Dass Apple mit seinen Werbeaktionen kreativ ist, zeigte vor kurzem auch der mit dem iPhone 14 Pro gedrehte Kurzfilm „Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada“. In dem Film feiert Apple Mexikos Wrestling-Kultur und zeigt, wie der legendäre mexikanische Wrestler und Schauspieler Huracán Ramírez die Machenschaften einer bösen Piñata vereitelt. Beeindruckt hat uns auch der „Shot on iPhone“ Kurzfilm zum chinesischen Neujahrsfest.