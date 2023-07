Apple beauftragt gelegentlich Künstler, die mit ihrer Kreativität zeigen, wie weit die iPhone-Kameras ausgereizt werden können. Dabei entstehen regelmäßig beeindruckende „Shot on iPhone“ Fotos und Videos. Vor einigen Monaten hat Apple beispielsweise einen mit dem iPhone 14 Pro gedrehten Kurzfilm zum chinesischen Neujahrsfest veröffentlicht. In ähnlicher Weise hat das Unternehmen nun einen weiteren Kurzfilm veröffentlicht, der die Kamerafähigkeiten des Geräts hervorhebt, dieses Mal in Mexiko.

Apple demonstriert die Videofähigkeiten des iPhone 14 Pro

Mittlerweile gehört die im Jahr 2014 ins Leben gerufene „Shot on iPhone“-Kampagne zu Apples wichtigsten Werbewerkzeugen. Jetzt hat das Unternehmen sein neuestes „Shot on iPhone“-Video mit dem Titel „Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada“ auf seinen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Der Kurzfilm stellt sich vor, wie es wäre, wenn der legendäre mexikanische Wrestler und Schauspieler Huracán Ramírez zurückkäme, um sich einer „schrecklichen Bedrohung“ zu stellen. Doch diese Bedrohung ist kein anderer Wrestler oder eine andere Person, sondern eine „böse Piñata“, die ganz Mexiko terrorisiert.

Der 13-minütige Clip nutzt viele der Videofunktionen des iPhone 14 Pro, wie z. B. den Kinomodus, den Aktionsmodus, Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen, das Ultraweitwinkelobjektiv und Zeitlupenaufnahmen.

Darüber hinaus hat Apple ein weiteres Video veröffentlicht, das einen Blick hinter die Kulissen des Kurzfilms zeigt. Das Unternehmen erklärt, dass „das gefeierte Regisseurs-Paar Tania Verduzco und Adrián Pérez, bekannt als Los Pérez, das Genre der mexikanischen Wrestler-Filme mit einem actiongeladenen Film, der nur mit dem iPhone gedreht werden kann, modernisieren wollte“.

Die Regisseure betonen bei der Gelegenheit die Vielseitigkeit, die es mit sich bringt, einen Clip wie diesen mit dem iPhone zu drehen, im Gegensatz zu großen, teuren Kameras.

Hier seht ihr die Videos auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Apple:

