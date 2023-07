Wie Bloomberg berichtet, bereitet sich Apple derzeit auf die Markteinführung des Vision Pro Headsets vor. Geplant ist, dass das Produkt in den USA ab Anfang nächsten Jahres nach Terminvereinbarung in Apple Stores erhältlich sein wird. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die Vielzahl der für das Headset erforderlichen Zubehörteile zu verwalten.

Zubehörvielfalt beim Vision Pro Headset

Kunden werden von den Apple Store Mitarbeitern bei der Auswahl des richtigen Headsets und Zubehörs während ihres Termins beraten. Apple plant, in seinen Stores einen eigenen Bereich für diese Vorführungen und die dazugehörigen Größenanpassungstools einzurichten. Obwohl die Strategie letztlich in allen US-Stores umgesetzt werden soll, liegt der Schwerpunkt zunächst auf den großen Standorten wie New York und Los Angeles.

Die Komplexität der Einführung ist vor allem auf die Vielfalt der angebotenen Accessoires zurückzuführen. Die Stores müssen einen umfangreichen Lagerbestand zum Ausprobieren und Kaufen vorhalten. Dazu gehören verschiedene Größen von Stirnbändern und Lichtabdeckungen sowie Korrektionsgläser von Carl Zeiss. Laut Bloomberg müssen die Geschäfte unter Umständen Hunderte oder sogar Tausende von Linsen vorrätig halten. Apple erwägt auch Partnerschaften mit Zubehörherstellern, um Taschen für die externe Batterie zu entwickeln.

Internationale Expansion und Online-Kauf

Obwohl das Vision Pro Headset zunächst exklusiv in den USA für 3.499 Dollar erhältlich sein wird, plant Apple, die Verfügbarkeit bis Ende 2024 auf weitere Länder auszudehnen. Großbritannien und Kanada sind wahrscheinlich die ersten Kandidaten für die Expansion, gefolgt von Europa und Asien. Apple-Ingenieure arbeiten bereits daran, das Gerät für Frankreich, Deutschland, Australien, China, Hongkong, Japan und Korea zu lokalisieren.

Es wird auch eine Online-Kaufoption für Kunden geben, die durch eine von Apple entwickelte App zum Scannen von Gesichtern unterstützt wird. Diese App wird den Nutzern helfen, die richtige Größe der Lichtabdeckung auszuwählen. Die Kunden müssen die Ergebnisse des Gesichtsscans hochladen und während des Bestellvorgangs ein Sehrezept angeben, wenn sie für die Verwendung des Headsets Korrektionsgläser benötigen.

Aufgrund des logistischen Aufwands plant Apple nicht, Vision Pro bis mindestens 2025 über den externen Einzelhandel zu verkaufen. Im Moment liegt der Schwerpunkt auf einer erfolgreichen und effizienten Einführung in den eigenen Einzelhandelsgeschäften.