In den letzten Monaten intensivierten sich die Gerüchte, dass Apple beim iPhone 15 Pro auf traditionelle Tasten verzichtet und stattdessen sogenannte Solid-State-Tasten verbauen wird. Laut den jüngsten Gerüchten scheint mittlerweile dieses Vorhaben vom Tisch zu sein. Wie der Analyst Jeff Pu nun anklingen lässt, werden es die Solid-State-Tasten voraussichtlich auch nicht in das iPhone 16 schaffen.

Nur „geringe“ Chance auf Solid-State-Tasten

Im Oktober 2022 sagte der Analyst Ming-Chi Kuo erstmals, dass die Lautstärketaste und die Einschalttaste der Pro-Editionen der iPhone 15 Reihe nicht länger aus den bekannten physischen Tasten bestehen werden. Er verglich die neuen Solid-State-Tasten mit dem Home-Button des iPhone SE 2, der sich nicht hineindrücken lässt, aber eine Taptic Engine ein taktiles Feedback vermittelt, um den Druckpunkt zu imitieren.

Dann hieß es jedoch, dass die neuen Tasten aufgrund „ungelöster technischer Probleme“ traditionell und nicht als Solid-State-Tasten ausgeführt sein würden. Ob Apple die Pläne lediglich bis zur nächsten iPhone-Generation verschiebt oder komplett fallen gelassen hat, war nicht bekannt.

Die jüngste Prognose von Jeff Pu lässt letzteres vermuten. So erklärt der Analyst, dass es nur eine „geringe“ Chance auf eine Umsetzung beim iPhone 16 gibt. Zudem bestätigten die Barclays-Analysten Blayne Curtis und Tom O’Malley, dass die Zulieferkette keine Kenntnisse von Plänen hat, dass die iPhone 16 Pro Modelle Solid-State-Tasten haben werden.

Nichtsdestotrotz wird es Designänderungen geben. So sollen bereits die iPhone 15 Pro Modelle einen schmaleren Rahmen um das Display sowie eine Aktionstaste anstatt einer Stummschalttaste besitzen. Apple hatte bereits mit der Apple Watch Ultra die Aktionstaste eingeführt. Der wichtigste Nutzen der Taste, ist die Fähigkeit verschiedene Funktionen auszuführen. Diese können zuvor vom Nutzer festgelegt werden. Beim iPhone 15 Pro wäre es denkbar, dass die neue Taste auch die Lautstärketaste zum Aufnehmen von Fotos in der Kamera-App ersetzen wird. Dabei könnte auch eine Force-Touch-Funktion geboten werden. So dass ein leichtes Drücken die Kamera fokussiert und ein festes Drücken das Foto auslöst. Ein festes/langes Drücken würde dabei eine Videoaufnahme starten.