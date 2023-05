In den letzten Monaten intensivierten sich die Gerüchte, dass Apple beim iPhone 15 Pro auf „klassische“ Tasten verzichtet und stattdessen berührungsempfindliche Tasten verbaut, sogenannte Solid-State-Tasten. Laut den jüngsten Gerüchten scheint mittlerweile dieses Vorhaben vom Tisch zu sein. Nun haben wir einen ersten Hinweis direkt aus der Lieferkette, dass Apple die Solid-State-Tasten tatsächlich nicht für das iPhone 15 einsetzen wird.

Keine Solid-State-Tasten für das iPhone 15

Der Apple-Zulieferer Cirrus Logic deutet in einem Aktionärsbrief an, dass die kommenden iPhone 15 Pro Modelle keine Solid-State-Tasten haben werden. In dem Brief verwies Cirrus Logic auf den Verlust von Einnahmen aus einer erwarteten Komponente für einen „strategischen Kunden“, bei der es sich laut Analysten wahrscheinlich um Apple und die Solid-State-Tasten für die iPhone 15 Pro Modelle handelt. Das Unternehmen wies darauf hin, dass das Produkt nicht mehr wie geplant auf den Markt kommen wird und dass man derzeit nur begrenzte Einblicke in die Zukunftspläne seines Kunden für das Produkt hat.

Bei der besagten Komponente handelt es sich laut MacRumors um die High-Performance-Mixed-Signal-Chips (HPMS) von Cirrus Logic. Diese enthalten haptische Treiber für die Taptic Engine in iPhones. In einem Aktionärsbrief vom November letzten Jahres erklärte das texanische Unternehmen noch, dass es „mit einem strategischen Kunden zusammenarbeitet“ und voraussichtlich „im nächsten Jahr eine neue HPMS-Komponente für Smartphones auf den Markt bringen wird.“ Apple ist der größte Kunde von Cirrus Logic und machte 79 Prozent des Umsatzes im Geschäftsjahr 2022 aus.

Der Analyst Ming-Chi Kuo behauptete zunächst, dass die iPhone 15 Pro Modelle mit zwei zusätzlichen Taptic Engines ausgestattet sein würden, die beim Drücken der Solid-State-Tasten ein haptisches Feedback geben würden. Letzten Monat enthüllte Kuo jedoch, dass die Tasten aufgrund „ungelöster technischer Probleme vor der Massenproduktion“ traditionell und nicht als Solid-State-Tasten ausgeführt sein würden.

In einer Investoren-Notiz kommen die Barclays-Analysten Blayne Curtis und Tom O’Malley zu dem Schluss, dass sich die oben genannten Kommentare von Cirrus Logic wahrscheinlich auf die Solid-State-Tasten beziehen. Sie betonen auch, dass der Zulieferer keine Kenntnis von Plänen hat, dass die iPhone 16 Pro Modelle Solid-State-Tasten haben werden. Unterdessen geht der Analyst Jeff Pu davon aus, dass die Solid-State-Tasten wahrscheinlich auf die iPhone 16 Pro Modelle verschoben werden, die nächstes Jahr auf den Markt kommen.