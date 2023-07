Wie AppleInsider berichtet, hat die Ankunft von Fußball-Superstar Lionel Messi in der Major League Soccer (MLS) zu rekordverdächtigen Zuschauerzahlen für Apples MLS Season Pass geführt. So erklärte Apple, dass das Unternehmen nach Messis Debüt „die drei meistgesehenen Spiele aller Zeiten im MLS Season Pass, mit Zuschauern in fast 100 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt“, verzeichnen konnte.

Messis Debüt und der MLS-Zuschauerboom

Die Premiere des argentinischen Fußballspielers Lionel Messi in der MLS fand zwischen dem 19. und 26. Juli 2023 statt. Sein Eintritt bei Inter Miami war ein Meilenstein für die MLS und führte zu einem erheblichen Anstieg der Zuschauerzahlen. Messis erstes Spiel fand am 21. Juli statt, seitdem hat er sein Team bereits zweimal zum Sieg geführt. Dabei gehören beide Spiele zu den drei meistgesehenen im MLS Season Pass.

Apple teilte mit, dass sich die Zuschauerzahlen gleichmäßig auf die englischen und spanischen Streams verteilen, was auf ein weltweites Publikum schließen lässt. Alle MLS Season Pass Spiele werden sowohl in englischer als auch in spanischer Sprache kommentiert, Spiele mit Beteiligung kanadischer Mannschaften auch auf Französisch. Auch wenn Apple von einem großen Erfolg spricht, gibt das Unternehmen keine genauen Abonnentenzahlen bekannt.

Natürlich ist der Wechsel noch sehr frisch, und ohne konkrete Zahlen ist es schwer zu sagen, wie groß der Einfluss von Messi auf die Abonnentenzahlen tatsächlich war. Bereits vor Messis Einstand gab es Berichte, die von fast 1 Million Abonnenten für den MLS Season Pass sprachen. Fest steht, dass seine Anwesenheit neues Interesse an der Liga geweckt hat, was wahrscheinlich dazu führt, dass mehr Leute die Spiele verfolgen. Und Apple weiß offensichtlich, was für eine große Sache das ist. So hat das Unternehmen Messis Teilnahme intensiv beworben, eine Pressemitteilung herausgegeben und sogar Messis Gesicht oben im App Store eingeblendet. Zudem hat Apple TV+ kürzlich eine Lionel Messi Dokumentation angekündigt.

Der MLS Season Pass

Apple besitzt die exklusiven Streaming-Rechte für MLS-Spiele, so dass die Apple TV App der einzige Ort ist, an dem man alle MLS-Spiele der regulären Saison, Ligapokalspiele und mehr sehen kann. Diese Vereinbarung ist Teil eines Zehn-Jahres-Vertrags, der Apple angeblich jährlich rund 250 Millionen US-Dollar kostet.

Der MLS Season Pass kostet 14,99 Euro pro Monat oder 49 Euro für den Rest der Saison. Apple TV+ Abonnenten zahlen 12,99 Euro pro Monat bzw. 39 Euro für die restliche Saison. Der MLS Season Pass ist über die Apple TV App auf Smart TVs, Streaming-Geräten, Apple-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar.

-> Hier kann der MLS Season Pass abonniert werden