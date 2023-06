Lionel Messi gehört zweifelsfrei zu den besten Fußballspielern aller Zeiten. Genau diesem Superstar widmet Apple TV+ nun eine eigene, vierteilige Dokumentation. Die in Paris, Katar und Argentinien gedrehte Serie begleitet den siebenmaligen Ballon d’Or-Gewinner durch seine fünf Teilnahmen an der FIFA-Weltmeisterschaft und seinen Sieg bei der FIFA-Weltmeisterschaft Katar 2022 in einem der aufregendsten Endspiele der Geschichte.

Apple TV+ kündigt „Lionel Messi“-Dokumentation an

Es wird immer sportlicher auf Apple TV+. Neben Live-Sport-Events (Major League Soccer und Major League Baseball) tummeln sich immer mehr sportliche Serien und Dokumentationen auf Apples Video-Streaming-Portal. Nachdem beispielsweise im April eine Boris Becker Dokumentation gestartet ist, kündigt Apple TV+ nun eine Lionel Messi Doku an.

Die neue Lionel Messi Doku – die noch keinen konkreten Titel trägt – teilt sich in vier Episoden. Sie wirft einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des weltweiten Superstars, der weithin als einer der Größten aller Zeiten in seiner Sportart gilt. Mit seinen eigenen Worten erzählt Messi die wahre Geschichte seiner unglaublichen Karriere bei der argentinischen Fußballnationalmannschaft und bietet einen intimen und beispiellosen Einblick in sein Streben nach einem Weltmeisterschaftssieg, der sein Vermächtnis prägen wird.

Die Filmemacher begleiteten Messi während der spannenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 und gewährten seltene und einzigartige Einblicke vor, während und nach der monumentalen Leistung, ein legendärer Champion zu werden. Von Katars Trainingsgelände über das Chaos der Pressekonferenzen bis hin zur stillen Betrachtung von Messis Privatzimmer beleuchtet die Doku eine spannende Mischung aus der öffentlichen und privaten Welt des Fußballers. Die Serie enthält außerdem die bisher persönlichsten Interviews mit Messi sowie Gespräche mit Teamkollegen, Trainern, Konkurrenten, gläubigen Fans und Kommentatoren, die den unglaublichen Einfluss, den er auf eine Nation und die Welt hat, sowie seine Anmut, Standhaftigkeit und Willenskraft, die er im Laufe seiner Karriere bewiesen hat, bezeugen.

Die Dokumentation zeichnet den dramatischen Verlauf seines ersten Spiels mit der argentinischen Fußballnationalmannschaft nach, bei dem ihm in der ersten Minute die Rote Karte gezeigt wurde, bis hin zum Tragen der Last eines Landes auf seinen Schultern durch mehrere schwer fassbare Siege bei der Weltmeisterschaft, was zu seinem vorzeitigen Rücktritt im Jahr 2016 führte und schließlich das Comeback, um FIFA-Weltmeister zu werden und zum besten Spieler des Turniers 2022 gekrönt zu werden.