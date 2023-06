Die WWDC-Keynote am gestrigen Tag war Schauplatz für allerhand Produktneuvorstellungen. Doch nach der Keynote ist vor der Keynote. Spätestens im Herbst wird es mit weiteren neuen Apple Produkten weitergehen. Dabei denken wir natürlich in erster Linie an neue iPhone-Modelle. Mit im Gepäck könnte Apple dann auch neues MagSafe-Zubehör haben. Darauf deutet zumindest der Programmcode der iOS 17 Beta 1 hin.

iOS 17 Beta mit Hinweisen auf neues MagSafe Zubehör

Parallel zur Ankündigung von iOS 17 am gestrigen Tag hat Apple die Beta 1 für eingetragene Entwickler zur Verfügung gestellt. Beim Durchforsten des Programmcodes hat Entwickler @Aaronp613 ein paar spannende Entdeckungen gemacht.

Zunächst einmal gibt es Hinweise auf ein neues MagSafe-Ladegerät mit Modellnummer A3088. Zudem gibt es Referenzen für ein neues MagSafe Battery Pack mit der Modellnummer A2781.

iOS 17 beta 1 also has references to a new MagSafe Battery Pack with the model number A2781 https://t.co/SS4pdhU8r1 pic.twitter.com/ltLFMkW6tB — Aaron (@aaronp613) June 6, 2023

Mit iOS 17 hat Apple auch die neue Funktion „Standby“ angekündigt. Apple beschreibt das Feature wir folgt

Neu in iOS 17 ist Standby. Es zeigt Informationen auf einen Blick auf dem gesamten Display, die sich auch aus der Entfernung gut lesen lassen, wenn man das iPhone während dem Laden beiseite legt. Standby ist perfekt auf dem Nachttisch, der Küchenanrichte oder dem Schreibtisch und kann mit verschiedenen Uhrstilen, Lieblingsfotos oder Widgets personalisiert werden, darunter Smart Stapel, die das richtige Widget zur richtigen Zeit anzeigen. Und mit Unterstützung für Live-Aktivitäten, Siri, eingehende Anrufe und größere Benachrichtigungen macht Standby das iPhone noch hilfreicher, wenn es aus der Entfernung betrachtet wird. Beim Laden mit MagSafe merkt sich Standby die bevorzugte Ansicht eines:einer Nutzer:in. Standby lässt sich einfach durch Tippen auf das Display aufrufen. Und auf dem iPhone 14 Pro mit Always-On Display ist es immer verfügbar.

Gut möglich, dass es sich bei dem oben genannten neuen MagSafe-Ladegerät um eine MagSafe-Ladehalterung handelt, mit der Standby realisiert werden kann.