Vor Kurzem haben wir euch auf die Geburtstags-Aktion von Waipu.tv aufmerksam gemacht. Ihr erhaltet 50 Prozent Rabatt auf Waipu.tv. Ihr könnt auch Netflix dazu buchen und spart bei der Kombination ebenfalls 50 Prozent. Die Aktion gilt sowohl für Neu- als auch Bestandskunden (wenn sie in ein höhenwertigeres Paket wechseln). Bevor die 50 Prozent Aktion am morgigen Dienstag (03.10.2023, 23:59 Uhr endet), möchten wir euch noch einmal auf diese aufmerksam machen und euch die Möglichkeit geben, von dieser zu profitieren.

7 Jahre Waipu.tv: 50 Prozent Rabatt für 12 Monate

waipu.tv feiert 7. Geburtstag mit einer 50 Prozent Rabatt-Aktion: Neu- und Bestandskunden erhalten doch noch bis Dienstag, 03.10., 23:59 Uhr auf Comfort | Perfect Plus | Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick | Perfect Plus mit Netflix Basis | Standard | Premium als Bundle-Angebot 12 Monate lang 50 Prozent Rabatt.

Alles auf einen Blick:

Comfort

Nur 3,75 € statt 7,49 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 3,74 € sparen >> fast 45€ in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus

Nur 6,50 € statt 12,99 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 6,49 € sparen >> fast 78€ in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit waipu.tv 4K Stick

Nur 8,00 € statt 15,99 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 7,99 € sparen >> fast 96 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Basis

Nur 9,75 € statt 19,49 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 9,74 € sparen sparen >> fast 117 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Standard

Nur 12,25 € statt 24,49 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 12,24 € sparen sparen >> fast 147 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Premium

Nur 14,75 € statt 29,49 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 14,74 € sparen sparen >> fast 177 € in 12 Monaten sparen

-> Hier geht es direkt zur Rabatt-Aktion von Waipu.tv