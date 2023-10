Apple Arcade nutzt den Start in den neuen Monaten, um einen Ausblick darauf zu geben, welche neuen Spiele im Oktober auf der Apple Spiele-Abo-Plattform erscheinen werden. Insgesamt sind vier Neuzugänge und spannende Updates bei Apple Arcade im Oktober zu erwarten, Die Highlights dürften NBA 2K24 und Cut the Rope 3 sein.

Apple Arcade kündigt NBA 2K24 und drei weitere Spiele für Oktober 2024 an

Ab Oktober können Spieler ihr NBA-Vermächtnis weiter ausbauen, wenn die größten NBA-Stars der Welt für eine weitere aufregende Saison in der NBA 2K24 Arcade Edition mit NBA-Legende Allen Iverson als Gesicht des Spiels zurückkehren. Außerdem könnt ihr euch durch ein brandneues Abenteuer mit bezaubernden Monstern des erfolgreichen Mobile Franchise Cut the Rope 3 wischen, die Welt im ultimativen Spiel der Klugheit in Jeopardy! World Tour+ herausfordern und euch mit Crossword Jam+ auf eine entspannende Wortreise begeben.

Jeopardy! World Tour+ (Uken Games): 6. Oktober

Ob zu Hause oder unterwegs, Jeopardy! World Tour+ ist eine frische Art, Amerikas beliebteste Quizshow zu spielen. Mit dem echten Jeopardy! -Erlebnis an den Fingerspitzen werden Spieler Spaß daran haben, sich mit anderen Spielern auf der ganzen Welt in Tausenden von Kategorien zu messen und sich das Recht auf Prahlerei zu verdienen, während sie die Ranglisten erklimmen, um Jeopardy! World Tour-Champion zu werden.

Cut the Rope 3 (Paladin Studios): 13. Oktober

Cut the Rope 3 ist das neueste Kapitel des erfolgreichen Mobile Franchise, das bereits mehr als 1,6 Milliarden Mal heruntergeladen worden ist. Es ist ein aufregendes Abenteuer, das mit einer geheimnisvollen Karte und einem Versprechen auf große Entdeckungen beginnt. Spieler machen sich mit dem Protagonisten Om Nom und dem süßen kleinen Nibble Nom auf, um unerforschte Gebiete zu erkunden. Ihre Reise mit diesen liebenswerten Monstern führt sie zu atemberaubenden Orten und einzigartigen Levels voller kreativer und herausfordernder Rätsel. Wenn sie alle Rätsel lösen, finden sie neue Arten von Nommies und werden zu ultimativen Entdeckern. Das Spiel bietet geliebte Charaktere und charakteristische Gameplay-Mechanismen sowie neue Herausforderungen und physikbasierte Elemente, die Fans der Serie begeistern werden.

Crossword Jam+ (PlaySimple Games): 20. Oktober

Crossword Jam+ bringt Wortspiele im Stil von Kreuzworträtseln auf das nächste Level und bietet täglich neue Herausforderungen, mit denen Spieler den Tag ausklingen lassen und sich bei einem gemütlichen Kreuzworträtsel entspannen können. Spieler können durch einfaches Streichen und Verbinden von Buchstaben Wörter finden und ihren Wortschatz erweitern. Das Spiel bietet atemberaubende Naturlandschaften, die eine beruhigende Wirkung auf Spieler haben und Arcade-Abonnenten haben unbegrenzten Zugang zum gesamten Spiel ohne Unterbrechungen durch Werbung oder In-App-Käufe. Sie werden Rätsel lösen, die langsam schwieriger werden, um ihren wachsenden Wortfähigkeiten gerecht zu werden, während sie die schönsten Länder der Welt besuchen.

NBA 2K24 Arcade Edition (2K Games): 27. Oktober

NBA 2K24 Arcade Edition bietet Fans neue Möglichkeiten zu Hause und unterwegs zu spielen. In MyCAREER können Spieler in die Schuhe ihres eigenen NBA-Superstars schlüpfen, Fans gewinnen und Werbeverträge mit bekannten Marken wie Nike, Jordan oder Adidas freischalten. Außerdem können sie sich ihren individuellen Wünschen gemäß mit neuen Schuhen, Accessoires, Outfits und Tattoos ausstatten. Zusätzlich zu den aktuellen NBA-Stars können Spieler auch NBA-Legenden in ihr Streetball-Team aufnehmen, um gegen KI-Gegner anzutreten. Mit der Rückkehr des Greatest Modus können Spieler neue GOATs herausfordern und eine ganze Reihe neuer NBA-Superstars und Legenden freischalten. Sie können das Team ihrer kühnsten Träume zusammenstellen, während sie im ultimativen Showdown mit The Greatest Fantasy Team Challenge gegen andere Teams antreten. Oder sie sitzen im Spectator Modus am Spielfeldrand und spielen mit NBA Today die Spiele der NBA-Saison. Und jetzt kommt der Clou – Gamer können ihren MyCOURT in der Halle individuell gestalten, an ihren Fähigkeiten feilen und dann ihre Freunde über Game Center einladen, damit sie Zeuge ihrer Größe werden.