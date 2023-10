Mit iOS 17 und der HomePod Software 17 hat Apple eine Funktionen namens „Dialoge verbessern“ eingeführt, die bis dato nur für den HomePod (2. Generation) zur Verfügung steht. Mit dem kommenden Update auf iOS 17.1 und HomePod Software 17.1 erweitert Apple die Funktion auf den HomePod (1. Gen) und HomePod mini.

HomePod Software 17.1 bringt „Dialoge verbessern“ auf den HomePod (1. Gen) und HomePod mini

Seit Kurzem steht der Release Canddiate zu iOS 17.1, HomePod Software 17.1 und Co. zur Verfügung. Die finale Freigabe erfolgt Anfang kommender Woche. Mit an Bord ist die Funktion „Dialoge verbessern“ für den HomePod (1. Gen) und den HomePod mini, so Macrumors.

Was hat es damit auf sich? Mit der Funktion „Dialoge verbessern“ habt ihr auf dem HomePod (2. Generation) und zukünftig beim HomePod (1. Generation) und HomePod mini beim Koppeln mit einem Apple TV die Möglichkeit, Stimmen besser von Hintergrundgeräuschen abzuheben. Oft ist es so, dass Dialoge in Filmen und Serien im Vergleich zur Musik und zur Geräuschkulisse recht leise sind. Mit der Funktion „Dialoge verbessern“ wirkt Apple ein Stück weit entgegen und betont das gesprochen Wort.

Die Funktion steht auf den HomePod (mini) unter Einstellungen -> Video und Audio -> „Dialoge verbessern“ zur Verfügung.