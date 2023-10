Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple den Release Candidate zu iOS 17.1, iPadOS 17.1 und Co. veröffentlicht. Sollten keine unerwarteteren schwerwiegenden Fehler mehr auftreten, so wird Apple den Release Candidiate zur finalen Version deklarieren und vermutlich in der kommenden Woche veröffentlichen. Ob dies am kommenden Dienstag (24. Oktober 2023) oder bereits einen Tag vorher der Fall sein wird, wird sich zeigen.

iOS 17.1 bringt verschiedene Neuerungen mit sich

Ab sofort haben eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm die Möglichkeit, sich den Release Candidate zu iOS 17.1 und Co. herunterzuladen und zu installieren. Begleitend dazu hat der Hersteller aus Cupertino die offiziellen Release Notes. Im Rahmen der Beta-Phase sind wir hier, hier und dort bereits auf verschiedene Neuerungen des kommenden X.1 Updates eingegangen. Allerdings geht Apple in den Release Notes nicht auf alle Veränderungen ein, die uns während der Beta-Phase aufgefallen sind.

Release-Notes (aus dem englischen übersetzt)

AirDrop

Inhalte werden weiterhin über das Internet übertragen, wenn Sie die AirDrop-Reichweite verlassen

StandBy

Neue Optionen zur Steuerung, wann sich das Display ausschaltet (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max)

Musik

Die Favoriten wurden um Titel, Alben und Wiedergabelisten erweitert, und ihr könnt filtern, um eure Favoriten in der Bibliothek anzuzeigen

Die neue Cover-Art-Kollektion bietet Designs, deren Farben sich ändern, um die Musik in Ihrer Playlist widerzuspiegeln

Songvorschläge werden am Ende jeder Playlist angezeigt, sodass ihr ganz einfach Musik hinzufügen könnt, die zur Stimmung euer Playlist passt

Dieses Update enthält außerdem die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen: