Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 2 zu iOS 17.1 (iPadOS 17.1, macOS 14.1, watchOS 10.1 und tvOS 17.1) veröffentlicht. Die neue Beta dürfte mittlerweile auf einer Vielzahl an Geräten gelandet sein, so dass sich so langsam aber sicher ein Bild abzeichnet, welche Neuerungen die Beta 2 mit sich bringt.

iOS 17.1 Beta 2: Das ist neu

Die Neuerungen der Beta 1 haben wir hier für euch zusammengefasst, die Verbesserungen der Beta 2 folgen nun im Überblick:

Standby – Anzeigeoptionen

In den Standby-Einstellungen findet ihr mit der Beta 2 ein neues Anzeigen-Menü, welches verschiedene Einstellungen mit sich bringt. „Display deaktivieren“ könnt ihr nun auf „Automatisch“, „Nach 20 Sekunden“ oder „Nie“ stellen. Wenn „Automatisch“ festgelegt ist, wird das Display deaktiviert, sobald das iPhone nicht verwendet wird und die Umgebung dunkel ist.

Die bisherige Option Nachtmodus findet ihr ebenfalls in diesem neuen Menü wieder. Gleiches gilt für die Option „Bei Bewegung aktivieren“.

Klingeltöne & Tone

Mit der iOS 17.1 wurden mehr als 20 Klingeltöne und Töne entfernt, die mit iOS 17.0 eingeführt wurden. Mit der Beta 2 kehren diese nun wieder zurück. Zu diesen Klingeltönen gehören unter anderem Arpeggio, Berghütte, Klecks, Märchenstunde, Milchstraße, Tal und viele mehr. Im Vergleich zu den alten Klingeltöne sind diese etwas länger und klingen moderner. Die bisherigen Klingeltöne findet ihr unter „Klassisch“.

80 Prozent Ladelimit

In der Beta 1 war die Option „80 Prozent Limit“ bei der Batterieladung für die neuen iPhone 15 Modelle ohne Funktion, so dass die Begrenzung nicht griff und die Geräte auf 100 Prozent geladen wurden. Mit der Beta 2 funktioniert das Ladelimit wieder.

Doppeltipp-Geste

Mit der watchOS 10.1 Beta 2 führt Apple die neue Doppeltipp-Geste für die Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 ein.