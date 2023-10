Apples Angebot auf der Video-Streaming-Plattform Apple TV+ wächst stetig an, da ist es n nicht verwunderlich, dass der Hersteller aus Cupertino auch immer öfter seinen begleitenden YouTube-Kanal in Anspruch nimmt, um für verschiedenen Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen zu werden.

Leonardo DiCaprio as Ernest Burkhart (Killers of the Flower Moon)

Nachdem vor wenigen Tagen die Weltpremiere zu „Killers of the Flower Moon“ auf dem roten Teppich stattfand, bewegen wir uns nun mit großen Schritten auf die Kinopremiere am 20. Oktober zu.

Um was geht es in dem Film?

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte Öl der Osage-Nation ein Vermögen ein, die über Nacht zu den reichsten Menschen der Welt wurde.n Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die so viel Osage-Geld wie möglich manipulierten, erpressten und stahlen, bevor sie zu Mördern wurden. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die unwahrscheinliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone) ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimi-Saga, in der wahre Liebe auf unaussprechlichen Verrat trifft. „Killers of the Flower Moon“ mit Robert De Niro und Jesse Plemons wird von Oscar-Preisträger Martin Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Martin Scorsese inszeniert, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.

In dem eingebundenen Clip geht es um Leonardo DiCaprio als Ernest Burkhart. Ernest ist ein reales Abbild der unglaublichen Gier dieser Zeit. Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone und Martin Scorsese diskutieren darüber, wie sie Ernest Burkhart auf der großen Leinwand zum Leben erwecken können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Writing „Meet in the Middle“ with John Carney and Gary Clark (Flora and Son)

„Flora and Son“ ist vor wenigen Tagen auf Apple TV+ angelaufen. Eve Hewson spielt Flora – im Film kann Hewson nicht Gitarre spielen, obwohl sie im wirklichen Leben Bonos Tochter ist, aber das sorgt für ein sympathisches Treffen zwischen Flora und ihren Gitarrenlehrer (gespielt von Joseph Gordon-Levitt). Jack Reynor spielt Floras selbstverliebten Ex-Ehemann, der sich mit ihr das Sorgerecht für ihren Sohn Max (Orén Kinlan) teilt. Als Max in Schwierigkeiten mit der Polizei gerät, wird ihr vorgeschlagen, dass sie dem Nachwuchs ein Hobby sucht.

Flora versucht ihn mit einer abgenutzten Akustikgitarre zu beschäftigen. Mit Hilfe eines erfolglosen Musikers aus LA entdecken Flora und Max die transformative Kraft der Musik. Aus dem musikalischen Kopf von John Carney erforscht ‚Flora and Son‘ die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn auf dem Weg zu einer neuen Harmonie.

Wie schreibt man ein romantisches Duett, das 5000 Meilen entfernt gesungen wird? Werft mit dem Clip einen Blick ins Studio mit Autor/Regisseur John Carney und Komponist Gary Clark, während sie „Meet in the Middle“ von Flora and Son schreiben.

Authentic and passionate (Napoleon)

Ab dem 23. November ist „Napoleon“ zunächst in den Kinos und anschließend auf Apple TV+ zu sehen.

Unter der Regie von Ridley Scott und nach dem Drehbuch von David Scarpa spielt in „Napoleon“ Joaquin Phoenix den französischen Kaiser und Militärführer. Der Film soll einen originellen und persönlichen Blick auf Napoleons Ursprünge bieten. Er zeigt Napoleons schnellen, rücksichtslosen Aufstieg zum Kaiser, betrachtet durch das Prisma seiner süchtig machenden und oft unbeständigen Beziehung zu seiner Frau und wahren Liebe, Josephine, gespielt von Vanessa Kirby. Der Film fängt dabei Napoleons berühmte Schlachten, seinen unermüdlichen Ehrgeiz und seinen erstaunlichen strategischen Verstand als außergewöhnlichen Militärführer und Kriegsvisionär ein.

Der eingebundene Clip gibt euch einen weiteren Einblick in den Apple Original-Film.

Stephen Curry – Underrated & Ted Lasso

Auch ein Shorts zu „Stephen Curry – Underrated“ sowie Ted Lasso wartet auf euch.

