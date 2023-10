Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 3 zu iOS 17.1, iPadOS 17.1, watchOS 10.1, tvOS 17.1 und macOS 14.1 für eingetragene Entwickler sowie für Teilnehmer am Apple Beta-Programm zum Download bereit gestellt. Somit drängt sich die Frage auf, welche Veränderungen die Entwickler in Cupertino im Vergleich zur Beta 2 vorgenommen haben.

iOS 17.1 Beta 3: Das ist Neu

Ab sofort kann die Beta 3 von iOS 17.1 heruntergeladen und installiert werden. Wir haben uns einmal die Release Notes angeguckt und ein paar kleinere Veränderungen im Vergleich zur Beta 2 festgestellt. Allerdings muss man festhalten, dass die Sprünge von Beta zu Beta nunmehr kleiner werden und sich Apple bis zur finalen Freigabe Ende Oktober in erster Linie auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen konzentriert.

Actionbutton (in der Hosentasche)

Apple hat das Verhalten des Actionbuttons angepasst, wenn sich das iPhone in der Hosentasche befindet, um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen ausgelöst werden. Zunächst einmal erkennt das iPhone anhand seiner Sensoren (Näherungssensors, Umgebungslichtsensor), dass sich euer iPhone in der Hosentasche befindet.

Die Funktionen Kamera, Taschenlampe, Sprachnotiz, Fokus und Lupe werden nicht mehr aktiviert, wenn die Aktionstaste gedrückt wird, wenn das iPhone in einer Tasche verstaut ist. Der Stummschalter sowie Kurzbefehle funktioniert hingegen, wenn sich euer iPhone in der Hosentasche befindet ihr ihr die Aktionstaste länger drückt, so Macrumors.

Diese Änderungen betrifft nur den Actionbutton und nicht die Aktivierung der Kamera und der Taschenlampe über den Schnellzugriff auf dem Sperrbildschirm.

Wallet-App

Apple macht darauf aufmerksam, dass die Wallet-App in der Beta 1 und Beta 2 nicht mehr richtig funktioniert. Anwender sollen auf die Beta 3 aktualisieren, um die Wallet-App weiter nutzen zu können.

Zudem gibt es eine weitere Neuerung in der Wallet-App. Ähnlich wie die im September in Großbritannien eingeführte Funktion kann die Apple Wallet-App nun den Kartensaldo und den Transaktionsverlauf für Discover US-Kreditkartenkunden anzeigen, so 9to5Mac.

Akkuverbrauch

Mit der Beta 3 geht Apple ein Problem an, welches für einen erhöhten Stromverbrauch gesorgt hat. So kann ein erhöhter Stromverbrauch auftreten, wenn eine Apple Watch mit watchOS 10.1 mit einem iPhone mit iOS 17.0 gekoppelt wird (oder watchOS 10.0 mit iOS 17.1 gekoppelt wird). Mit der Beta 3 wurde dieses Problem gelöst.

iPhone 12 in Frankreich

iOS 17 Beta 3 aktualisiert das iPhone 12 für Benutzer in Frankreich, um ein Testprotokoll für Tests der spezifischen Absorptionsrate (SAR) zu integrieren.