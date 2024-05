Apple expandiert die Funktion „Tap to Pay on iPhone“. Ab sofort kann das Phone als Kartenleser für mobile Bezahlungen auch in Kanada genutzt werden. Somit steht kleinen Unternehmen in einem weiteren Land eine bequeme Möglichkeit zur Verfügung, Zahlungen entgegen zu nehmen.

„Tap to Pay on iPhone“ startet in Kanada

Apple hat bestötigt, dass „Tap to Pay on iPhone“ ab sofort in Kanada über ausgewählte Zahlungsplattformen verfügbar ist.

Mit „Tap to Pay on iPhone“ können Unternehmen jeder Größe ganz einfach Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und anderen digitalen Geldbörsen akzeptieren, indem sie nur ihr iPhone und eine von Partnern aktivierte iOS-App verwenden. Es ist keine zusätzliche Hardware oder ein Zahlungsterminal erforderlich.

„Kanadier verlassen sich zunehmend auf eine Vielzahl digitaler und kontaktloser Zahlungsoptionen. Daher freuen wir uns über die Partnerschaft mit Zahlungsplattformen, um Händlern in ganz Kanada eine private, sichere und benutzerfreundliche Möglichkeit zu bieten, die Kunden dort abholt, wo sie sind“, sagte er Jennifer Bailey, Apples Vizepräsidentin für Apple Pay und Apple Wallet. „Wir haben gesehen, wie Händler und Kunden auf der ganzen Welt die Vielseitigkeit von Tap to Pay on iPhone schätzen, und in einer so vielfältigen Region wie Kanada freuen wir uns darauf, Unternehmen jeder Größe die Abwicklung von Transaktionen von Küste zu Küste zu erleichtern.“ nur ein iPhone.“

Ab sofort sind Adyen, Moneris, Stripe und Square die ersten Zahlungsplattformen in Kanada, die „Tap to Pay on iPhone“ anbieten. In den kommenden Monaten werden Aurus, Chase Payment Solutions (ein Teil von JP Morgan Payments), Fiserv und Helcim ebenfalls Tap-to-Pay auf dem iPhone für Kunden in Kanada ermöglichen. „Tap to Pay on iPhone“ wird später in diesem Jahr auch bei Händlern wie Sephora sowie in Apple Stores in ganz Kanada verfügbar sein. „Tap to Pay on iPhone“ funktioniert mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten führender Zahlungsnetzwerke, darunter American Express, Interac, Mastercard und Visa.

Erst kürzlich startete diese Funktion in Japan.

