Apple hat vor wenigen Augenblicken den Release Candidate zu iOS 17.1 und iPadOS 17.1 veröffentlicht. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass wir uns definitiv auf der der Zielgeraden der Entwicklung befinden uns es nicht mehr lange dauern wird, bis Apple die finale Version für Jedermann freigeben wird.

Apple gibt RC zu iOS 17.1 & iPadOS 17.1 frei

Der Release Candidate zu iOS 17.1 und iPadOS 17.1 ist da. Nachdem Apple mit iOS 17.0.1, iOS 17.0.2 und iOS 17.0.3 bereits drei Bugfix-Updates zu iOS 17 veröffentlicht hatte, stehen in Kürze mit iOS 17.1 und iPadOS 17.1 erste Neuerungen bereit.

Welche Neuerungen mit dem kommenden Update zu erwarten sind, haben wir hier, hier, hier und dort für euch hinterlegt. Nun steht der Release Candidate zu iOS 17.1 und iPadOS 17.1 bereit. Sollten sich keine größeren Fehler mehr in dem Release Candidate „verstecken“, so wird dieser in Kürze zur finalen Version deklariert und vermutlich in der kommenden Woche veröffentlicht.

Lange wird es somit nicht mehr dauern, bis die Beta-Phase beendet und alle Anwender von den neuen Funktionen profitieren können.

Update 19:29 Uhr: Der Release Candidate zu macOS 14.1, watchOS 10.1 und tvOS 17.1 ist auch da.