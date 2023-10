Unangekündigt besuchte Apple-CEO Tim Cook China und begann seine Tour in einem Apple Store in Taikoo Li. Dort schaute er bei Spielern vorbei, die in ein „Honor of Kings“-Turnier vertieft waren. Das von Tencent entwickelte Spiel hatte einen bemerkenswerten Erfolg und spielte 2019 rund 2,5 Milliarden Dollar ein. Während seines Besuchs drückte Cook seine Begeisterung aus und postete ein Video seiner Erfahrung auf Weibo, Chinas beliebter Social-Media-Plattform. Doch damit sollte die Reise erst beginnen. Cook besuchte anschließend noch die Wälder von Sichuan, eine Grundschule und weitere Orte in China.

Tim Cook auf Tour in China

Tim Cooks plötzliches Erscheinen in Apples Taikoo Li Store wurde mit Begeisterung aufgenommen. „Honor of Kings“, das ursprünglich aus Chengdu stammt, ist jetzt eine Sensation im App Store von Apple. Cook nutzte Weibo, um seine Wertschätzung für die zuständigen Entwickler der TiMi Studio Group und die Mitbewerber im Store mitzuteilen. Er hob die besondere Atmosphäre vor Ort hervor, indem er bemerkte: „Die Energie heute Abend war unschlagbar!“

Im Anschluss an den Store-Besuch erkundete Cook die Wälder von Sichuan und traf sich mit Vertretern der China Foundation for Rural Development (CFRD). Die Zusammenarbeit zwischen Apple und der CFRD besteht seit zehn Jahren und zielt darauf ab, den ländlichen Raum in Sichuan zu verbessern. Cook bedankte sich bei Xiaolong und Mi Ping für ihren innovativen Einsatz von iPads in der Landwirtschaft, insbesondere bei der Förderung von Sweet-Dew-Tee.

Auch die Bildung stand auf Cooks Reiseplan. In der Grundschule Nr. 4 im Bezirk Yucheng, Ya’an, bewunderte Cook die Fähigkeiten der Schüler im Umgang mit iPads. Ob sie nun programmieren, Drohnen steuern oder Kunstwerke erschaffen, mit denen sie die lokale Kultur feiern – die technologische Integration hinterließ einen tiefen Eindruck bei Cook.