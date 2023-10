Das Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro Kabel hat einen stolzen Preis. Ob dieser gerechtfertigt ist, oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Neue Bilder aus einem CT-Scanner zeigen nun allerdings, dass man mit dem Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro Kabel ein beeindruckendes Stück Präzisionstechnik erhält.

Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro Kabel im CT-Scanner

Seit einiger Zeit bietet Apple ein sogenanntes Thunderbolt 4 (USB-C) Pro Kabel an. Bis dato musstet ihr euch zwischen einer Länge von 1,8m (149 Euro) und 3m (179 Euro) entscheiden. Mit dem Marktstart der neuen iPhone 15 (Pro) Modelle bietet euch Apple das Thunderbolt 4 (USB-C) Pro Kabel auch in 1m Länge an (hier im Apple Online Store).

Nun hat Lumafield spannende Aufnahmen des Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro Kabels im CT-Scanner an gefertigt. Unter anderem heißt es

Der Stecker verfügt über ein Hartplastikgehäuse. Darunter befindet sich eine Metallabschirmung, die vollständig mit dem Gehäuse des Steckverbinders verbunden ist – alles aus Edelstahl. Wo das Kabel den Stecker verlässt, finden wir eine einteilige Zugentlastung, die aus acht verschiedenen Richtungen eingeklemmt ist und die gesamte Unterseite der Baugruppe abschirmt. Das Thunderbolt-Kabel enthält drei verschiedene Arten von Drähten, die seinen separaten Lade- und Datenübertragungsfunktionen entsprechen. Bei den koaxial geschirmten Leitern im Kabel handelt es sich um Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen. Die meisten ungeschirmten Kabel übertragen Strom, aber zwei davon sind Datenkabel, die die ältere USB 2.0-Funktionalität unterstützen. Die Drähte und ihre Abschirmungen werden separat auf der PCBA angeschlossen.

Alles in allem ist das Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro Kabel laut Lumafield „ein beeindruckendes Stück Präzisionstechnik“.

