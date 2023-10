Laut einer aktuellen Studie von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) liegt der Anteil von Apple am US-Smartphone-Markt bei 39 %. Diese Untersuchung steht jedoch im Gegensatz zu anderen Ergebnissen, was zu Diskussionen über den wahren Marktanteil führt.

Daten von CIRP im Vergleich zu anderen Berichten

Die Studie von CIRP mit dem Titel „Apple Smartphone Market Share in the US is Stable – and Second Place“ wurde auf Substack veröffentlicht. Der Bericht analysiert die Daten des vergangenen Jahres und zeigt einen Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr, womit der Marktanteil des iPhone bei 39 % liegt. Bemerkenswert ist, dass der iOS-Marktanteil in den USA im Jahr 2020 einen Höchststand von 46 % erreichte, innerhalb der beiden darauffolgenden Jahre jedoch um fast 10 % zurückging.

Doch nicht alle Untersuchungen stimmen mit den CIRP-Ergebnissen überein. In einem Bericht von Counterpoint vom Juli heißt es beispielsweise, dass der Marktanteil von Apple bei Smartphones in den USA auf 55 % gestiegen ist. Counterpoint betonte, dass Apple sich in einem insgesamt rückläufigen Smartphone-Markt erfolgreich beweisen kann. Zu verdanken sei dies unter anderem neuen Werbeaktionen in den USA. Große Netzbetreiber wie Verizon, AT&T und T-Mobile boten beträchtliche Promo-Gutschriften für das iPhone 14 und stark vergünstigte iPhones der älteren Generationen an.

Es ist wichtig zu erkennen, dass solche Studien ihre Grenzen haben. Sie können aufgrund von Faktoren wie der Stichprobengröße oder der Zufälligkeit der Umfrageteilnehmer abweichen. In Anbetracht der abweichenden Ergebnisse könnte der tatsächliche Marktanteil des iPhone zwischen den beiden gemeldeten Zahlen liegen.