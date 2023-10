„Diese Nachricht wird sich in fünf Sekunden selbst vernichten“, was bereits im Jahr 1966 in der ersten Episode „Mission: Impossible“ (Kobra, übernehmen Sie) möglich war, findet jetzt den Weg in WhatsApp. So berichtet WABetaInfo, dass der Messenger nun selbstzerstörende Sprachnachrichten für Beta-Nutzer einführt.

Neuer Modus für Sprachnachrichten

WhatsApp hat in letzter Zeit viele neue Funktionen eingeführt, und es folgen noch weitere, wie ein Blick auf die aktuelle WhatsApp-Beta für iOS und Android zeigt. Was heute schon mit Fotos möglich ist, wird bald auch mit Sprachnachrichten funktionieren. Wie ihr anhand der Screenshots oben sehen könnt, ist in der aktuellen WhatsApp-Beta ein neues Symbol für die einmalige Ansicht einer Sprachnachricht in der Chat-Leiste verfügbar.

Wenn ihr auf dieses Symbol tippt, wird die Sprachnotiz im Modus „view once“ gesendet. Die Nachricht erhält eine entsprechende Markierung und kann nur einmal von dem Empfänger angehört werden. Dieser kann die Audio-Datei nicht exportieren, weiterleiten, speichern oder aufnehmen.

Die Funktion ist derzeit nur für ausgewählte Tester verfügbar, die die neuesten Versionen der WhatsApp-Beta für iOS (23.21.1.73) aus der TestFlight-App oder für Android (2.23.21.15) aus dem Google Play Store nutzen. Die Möglichkeit wird somit zunächst im kleinen Kreis getestet. Wann die selbstzerstörenden Audionachrichten für alle verfügbar sein werden, ist aktuell nicht bekannt. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie zeitnah für mehr Nutzer ausgerollt werden.