Mittlerweile tummeln sich allerhand Filme und Serien auf Apple TV+. Doch nicht alle Original sind gleich erfolgreich und stellen die verantwortlichen Manager in Cupertino gleichermaßen zufrieden. Von daher kommt es vor, dass von Zeit zu Zeit Serien und Shows frühzeitig wieder eingestampft werden. Nun hat es Insider-Berichten zufolge „The Problem with Jon Stewart“ getroffen. Ob es allerdings am mangelnden Erfolg der Serie oder an Diskrepanzen bei der Themenauswahl gelegen hat, ist nicht überliefert.

Apple TV+ setzt „The Problem with Jon Stewart“ nicht weiter fort

Auf die ersten beiden Staffeln von „The Problem with Jon Stewart“ sollte grundsätzlich auch noch eine dritte Staffel folgen. Doch bevor die Dreharbeiten zur Fortsetzung begonnen haben, wurden die Pläne eingestampft, wie verschiedene US-Medien berichten.

So schreibt die The New York Times beispielsweise, dass einige Apple-Führungskräfte nicht mit der Themenauswahl einverstanden waren, die Stewart in der dritten Staffel angehen wollte, darunter die Berichterstattung über China und künstliche Intelligenz. Auch der bevorstehende Präsidentschaftswahlkampfs soll Anlass zur Sorge gegeben haben. Variety ist ähnliches zu Ohren gekommen.

Mit den ersten beiden Staffeln sprach Stewart bereits verschiedene brisante Themen an, darunter die Waffenpolitik, die Zwischenwahlen in den USA und Trumps Anklage. Aber auch Rassismus und Klimawandel standen im Fokus.

Lange Rede, kurzer Sinn: Apple scheint es nicht gepasst zu haben, in welche Richtung sich die Show mit der dritten Staffel bewegt. Stewart wollte allerdings die volle kreative Kontrolle. Schlussendlich hat man sich getrennt.

Wir selbst haben bis dato nicht in „The Problem with Jon Stewart“ hingeschnuppert und werden es auch nicht mehr tun. Dafür bietet Apple TV+ viele andere spannende Inhalte. Zuletzt wurde bekannt, dass „The Afterparty“ ebenfalls eingestellt wird. Dies empfinden wir allerdings als schade.