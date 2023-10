Dienstag lädt Apple zum vermutlich letzten Special Event des Jahres 2023. Am 31. Oktober 2023 ab 01:00 Uhr heißt das Motto „Scary fast“ und der Hersteller aus Cupertino wird Produktneuheiten präsentieren. Im Vorfeld versorgt Apple ausgewählte Influencer mit einem Überraschungspaket.

Apple rührt die Werbetrommel für sein „Scary fast“-Event

Um die Werbetrommel für das bevorstehende „Scary fast“-Event zu rühren hat Apple ausgewählten Influencern ein Überraschungspaket zukommen lassen. Unter anderem hat Lamarr Wilson ein entsprechendes Paket erhalten. In diesem befinden sich neben den AirPods Max auch verschiedene Snacks und Drinks, um das Event bestmöglich verfolgen zu können.

In dem begleitenden Schreiben heißt es

Es ist fast Halloween und Apple hat einige Leckereien für Dich auf Lager. Am Abend des 30. Oktober enthüllen wir etwas Besonderes und laden dich zur Online-Watch-Party ein. Um dein Seherlebnis etwas „räumlicher“ zu gestalten, hoffen wir, dass du mit den AirPods Max ein intensives Hörerlebnis, zusammen mit ein paar süßen und gruseligen Snacks, genießen kannst.

Lasst euch nicht irritieren. Während das Event in den USA am 30. Oktober stattfindet, startet es bei uns aufgrund der Zeitverschiebung erst am 31. Oktober.

Wir rechnen damit, dass Apple Anfang kommender Woche neue Macs präsentieren wird. Das Motto „Scary fast“ impliziert, dass der Hersteller erstmals über den M3 Chip sowie den M3 Pro und M3 Max sprechen wird. Während der neuen iMac auf den M3 Chip setzen dürfte, gehen wir fest davon aus, dass der M3 Pro und M3 Max beim kommenden 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro verbaut wird.