Im August dieses Jahres kündigte Disney+ Veränderungen zum heutigen 01. November 2023 an. Diese treten ab sofort in Kraft. Nachdem der Streaming-Dienst sein Abo-Modell mit Werbung zunächst in den USA eingeführt hatte, lässt sich dieses nun auch in Deutchland buchen. Darüberhinaus hat der Video-Streaming-Dienst die Preise erhöht. Auf der Disney+ Webseite findet ihr alle Infos.

Disney+ führt neue Abostufe ein + Preiserhöhung

Ab sofort könnt ihr zwischen drei Abostufen entscheiden, wenn ihr euch für Disney+ interessiert. Ab sofort bietet der Streaming-Dienst ein Abo-Modell mit Werbung an. Dazu gibt es die Abo-Modelle Standard und Premium. Mit dieser Maßnahme möchte Disney+ für eine größere Flexibilität bei der Auswahl des passenden Abos bieten.

Ihr könnt euch somit zwischen den Abstufen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,99 Euro pro Jahr und „Premium“ für 11,99 Euro pro Monat bzw. 119,90 Euro pro Jahr entscheiden.

Übersicht

Standard mit Werbung : Videoqualität bis zu Full HD 1080p, 2 gleichzeitige Streams, Stereo 5.1 (5,99 Euro pro Monat)

: Videoqualität bis zu Full HD 1080p, 2 gleichzeitige Streams, Stereo 5.1 (5,99 Euro pro Monat) Standard : Videoqualität bis zu Full HD 1080p, 2 gleichzeitige Streams, Stereo 5.1 (8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr)

: Videoqualität bis zu Full HD 1080p, 2 gleichzeitige Streams, Stereo 5.1 (8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr) Premium: Videoqualität bis zu 4K UHD & HDR, 4 gleichzeitige Streams, Dolby Atmos (11,99 Euro pro Monat bzw. 119,90 Euro pro Jahr)

Für Bestandskunden ändert sich zunächst einmal nichts. Ihr bisheriges Abo läuft unverändert weiter. Zu welchem Zeitpunkt Disney+ auch für Bestandskunden die Abstufen anpassen wird, ist aktuell noch nicht kommuniziert.

Bis zum heutigen 01. November gab es nur eine Disney+ Abostufe bei uns in Deutschland. Diese kostete 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,99 Euro pro Jahr. Dieses Abo wird zukünftig das Premium-Abo zum Preis von 11,99 Euro pro Monat bzw. 119,90 Euro pro Jahr sein. Bei gleicher Leistung gibt es hier somit eine Preiserhöhung.

-> Hier geht es direkt zu Disney+