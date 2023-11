Seit wenigen Wochen sind die Apple Watch 9 (hier unser Test) sowie die Apple Watch Ultra 2 auf dem Markt. Doch wie heißt es so schön? Nach der Apple Watch ist vor er Apple Watch. So ist es wenig verwunderlich, dass sich die Apple Watch 10 und vermutlich auch weitere Generation bereits in der Entwicklung befinden. So soll die Apple Watch 10 eine Blutdrucküberwachung und Schlafapnoe-Erkennung bieten.

Bloomberg: Apple Watch 10 mit Blutdrucküberwachung und Schlafapnoe-Erkennung

Mark Gurman von Bloomberg befasst sich in einem aktuellen Artikel mit Apples gesundheitsbezogenen Ambitionen. So erfahren wir beispielsweise, dass Apple im Jahr 2021 ein Startup namens Avolente Health gegründet hat. Es heißt

Im Jahr 2011 eröffnete ein Startup namens Avolonte Health ein Geschäft in einem kleinen Büropark in Palo Alto, Kalifornien. Das Unternehmen hatte seinen Sitz in einem schlichten, zweistöckigen Gebäude voller Überwachungskameras. Den Ingenieuren, die dort Bewerbungsgespräche führten, wurde nicht einmal gesagt, woran sie arbeiten würden. Als neue Mitarbeiter jedoch das Labor betraten, erfuhren sie, dass sie versuchen würden, die Diabetesversorgung zu revolutionieren. Avolonte war nicht irgendein Gesundheitsunternehmen. Es war ein Projekt von Apple Inc. und seine Mission kam direkt von Steve Jobs. Der Mitbegründer und damalige Vorstandsvorsitzende von Apple, der gegen Ende des Jahres an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war und ihm das Leben kosten würde, hatte eine Gruppe seiner wichtigsten Führungskräfte damit beauftragt, ein nichtinvasives Blutzuckermessgerät zu entwickeln.

Gurman weiß zu berichten, dass Apple bei der Apple Watch 10 die erste Version seiner „bahnbrechenden“ Blutdrucksensortechnologie implementieren wird. Der Apple-Insider schreibt

Das System ist so konzipiert, dass es einem Benutzer lediglich mitteilt, ob sein Blutdruck tendenziell steigt, und ihm ein Tagebuch zur Verfügung stellt, in dem er notieren kann, was passiert ist, als der Bluthochdruck auftrat. Um eine mögliche Fehldiagnose zu vermeiden, weist die Funktion den Benutzer dann an, mit seinem Arzt zu sprechen oder seinen Blutdruck mit einer herkömmlichen Manschette zu messen, die genaue systolische und diastolische Messungen liefern kann.

Darüberhinaus ist System in Arbeit, welches exakte Zahlen liefern soll. Hier scheint der Marktstart allerdings noch ein paar Jahre entfernt.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Apple der Apple Watch 10 eine Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe verpassen wird.. Dem Bericht zufolge wird es anhand von Schlaf- und Atemmustern abschätzen, ob jemand an dieser Krankheit leidet, und die Benutzer dann anweisen, einen Arzt aufzusuchen.

Wie bereits berichtet, arbeitet Apple auch an einer nicht-invasiven Blutzuckermessung. Apples System soll einen Silizium-Photonik-Chip verwenden, um Licht von einem Laser unter die Haut zu strahlen und so die Glukosekonzentration im Körper zu bestimmen. Genau wie bei der ersten Generation der Blutdruckmessung wird auch die erste Generation der Blutzuckermessung keine exakten Werte liefern. Vielmehr soll zunächst vor Prädiabetes gewarnt werden. Die nicht-invasiven Blutzuckermessung soll allerdings noch ein paar Jahre entfernt sein.

Abseits der Apple Watch soll Apple auch auf dem Weg sein, im Jahr 2024 Hörgerätefunktionen auf die AirPods zu bringen. Ausgestattet mit der neuen Funktion können die AirPods als rezeptfreie Hörgeräte fungieren. Das Ganze soll Hörtests erfüllen, die typischerweise in der Praxis von Audiologen durchgeführt werden.

Auch Apple Vision Pro soll als Gesundheitsgerät fungieren. Es heißt, dass Apple an Anti-Angst- und Meditationsfunktionen sowie an einem Virtual-Reality-System arbeitet, um positives Denken zu stärken und die psychische Gesundheit zu verbessern.