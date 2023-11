Die Arbeiten an Apple Vision Pro schreiten weiter voran. Rund einen Monat nachdem Apple die Beta 4 zu visionOS für Entwickler veröffentlicht hatte, steht ab sofort die Beta 5 auf den Apple Servern bereit.

visionOS Beta 5 ist da

Apple hat „Halloween“ genutzt, um eine neue Beta zu visionOS für eingetragene Entwickler zu veröffentlichen. Diese können ab sofort die visionOS Beta 5 herunterladen und ausprobieren.

Aktuell steht nur einer sehr begrenzten Anzahl von Entwicklern ein Apple Vision Pro Testgerät zur Verfügung. Mit diesem können Apps direkt auf dem Headset ausprobiert werden. Der Großteil der Entwickler verwendet hingegeben Xcode für den Zugriff auf die visionOS Beta.

Die Informationslage zu den Beta von visionOS ist durchaus dünn. Bis dato wurde von Beta zu Beta allerhand Fehler beseitigt, die Leistung des Systems optimiert, die Benutzeroberfläche angepasst und neue Funktionen implementiert. Die Beta 4 beinhaltete unter anderem Bildschirmspiegelung via AirPlay oder FaceTime, neue Warnmeldungen, die Persona-Erstellung für Brillenträger und mehr. Mit der Beta 5 scheint Apple nun einen App Store für Apple Vision Pro einzuführen.

It looks like visionOS Beta 5 has the App Store! pic.twitter.com/RIL9u9sBQB — Aaron (@aaronp613) October 31, 2023

Seit Juli bietet Apple sogenannte Apple Vision Pro Developer Labs in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio an, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, Apps auf Apple Vision Pro Hardware zu testen und Unterstützung von Apple Ingenieuren zu erhalten. Seit Mitte Oktober findet diese Labs auch in New York City und Sydney statt.

Laut Apple geht Apple Vision Pro in den USA Anfang 2024 in den Verkauf. Einen konkreter Termin haben die Verantwortlichen bis dato noch nicht genannt.