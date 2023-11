Vor wenigen Augenblicken hat Apple seine Q4/2023 Quartalszahlen bekannt gegeben. Nachdem Apple vor wenigen Wochen bestätigt hat, dass die Geschäftszahlen heute veröffentlicht werden, liegen diese nun vor. Somit erfahren wir, wie die Monate Juli, August und September 2023 bei Apple gelaufen sind.

Seit wenigen Minuten stehen die Apple Q4/2023 Geschäftszahlen bereit. An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass fiskalische Q4 das kalendarische Q3 und somit die Monate Juli, August und September abdeckt.

Nachdem der Sommer verhältnismäßig ruhig verlief, brachte Apple Mitte Juni das neue 15 Zoll MacBook Air, den neuen Mac Pro sowie den neuen Mac Studio auf den Markt. Somit wirken sich diese Modelle voll und ganz auf das Q4/2023 aus. Etwas anders sieht es mit dem neuen iPhone 15, iPhone 15 Pro, der Apple Watch 9, der Apple Watch Ultra 2 sowie den AirPods Pro 2 (USB-C) aus. Die zuletzt genannte Produkte gingen Mitte September in den Handel und wirken sich somit nur noch ein Stück weit auf abgelaufene Quartal aus.

Blicken wir auf die reinen Zahlen. Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 89,5 Milliarden Dollar (Rückgang um 1 Prozent) bei einem Gewinn von 22,96 Milliarden Dollar (1,46 Dollar Gewinn pro Aktie) erzielen. Im Q4/2022 waren es 90,15 Milliarden Dollar Umsatz bei 20,72 Milliarden Dollar Gewinn (1,29 Dollar Gewinn pro Aktie). Der Gewinn pro Aktie konnte somit im Jahresvergleich um 13 Prozent gesteigert werden.

Niemals zuvor könnte Apple in einem Q4 einen höhere iPhone-Umsatz vorweisen. Dieser Betrug im Q4/2023 satte 43,81 Milliarden Dollar. Gleichzeitig stiegen die Service-Umsatz auf ein Allzeit-Hoch (22,31 Milliarden Dollar). Darüberhinaus gab Apple zu verstehen, dass die Installationsbasis aktiver Geräte höher denn je ist.

“Today Apple is pleased to report a September quarter revenue record for iPhone and an all-time revenue record in Services,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “We now have our strongest lineup of products ever heading into the holiday season, including the iPhone 15 lineup and our first carbon neutral Apple Watch models, a major milestone in our efforts to make all Apple products carbon neutral by 2030.”

“Our active installed base of devices has again reached a new all-time high across all products and all geographic segments, thanks to the strength of our ecosystem and unparalleled customer loyalty,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “During the September quarter, our business performance drove double digit EPS growth and we returned nearly $25 billion to our shareholders, while continuing to invest in our long-term growth plans.”